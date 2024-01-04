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В окупованому Севастополі пролунало щонайменше 10 вибухів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В окупованому Севастополі пролунало щонайменше 10 вибухів
Місцеві жителі повідомляють про прильоти в Криму
фото з соцмереж

Місцеві пабліки також пишуть про вибухи в Євпаторії та Балаклаві

У Севастополі пролунало близько 10 вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки, а також «Крим. Реалії»

У соцмережах поширюють фото диму. Також місцеві пабліки пишуть про вибухи в Євпаторії та Балаклаві. Більше деталей наразі немає

Наслідки прильотів по Севастополю
Наслідки прильотів по Севастополю
фото з соцмереж
Місцеві публікують фото з наслідками ударів по Криму
Місцеві публікують фото з наслідками ударів по Криму
фото з соцмереж

Окупаційна влада заявляє про «відбиття атаки» і стверджує, що вже нібито збили декілька повітряних цілей. Внаслідок «відбиття атаки» уламки потрапили в один із будинків, стверджує так званий «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, внаслідок атаки постраждала одна людина. Частина уламків упала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхіних висот.

Натомість у місцевих пабліках занепокоєні вибухами та повідомляють про прильоти.

Місцеві відреагували на вибухи
Місцеві відреагували на вибухи
фото: скріншот

Нагадаємо, у Севастополі тимчасово окупованого Криму 30 грудня 2023 року вранці пролунав потужний вибух.

До слова, партизанський рух «Атеш» анонсував майбутні операції.

Теги: війна Крим обстріл окупанти

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