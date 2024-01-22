Росіяни вдарили «Іскандером» по Краматорську: є загиблий

Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених внаслідок російської атаки по місту

Російська армія сьогодні, 22 січня, вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою «Іскандер». Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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«Один загиблий і два поранених – така уточнена інформація щодо удару по Краматорську», – йдеться в заяві.

За словами очільника області, поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.

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Також Філашкін повідомив, що росіяни випустили по місту осколково-фугасну ракету «Іскандер». Було пошкоджено сім багатоповерхівок, три підприємства та три об'єкти соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером».

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.