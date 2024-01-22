Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили «Іскандером» по Краматорську: є загиблий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни вдарили «Іскандером» по Краматорську: є загиблий
Окупанти вдарили по місту осколково-фугасною ракетою «Іскандер»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених внаслідок російської атаки по місту

Російська армія сьогодні, 22 січня, вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою «Іскандер». Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Один загиблий і два поранених – така уточнена інформація щодо удару по Краматорську», – йдеться в заяві.

За словами очільника області, поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.

Також Філашкін повідомив, що росіяни випустили по місту осколково-фугасну ракету «Іскандер». Було пошкоджено сім багатоповерхівок, три підприємства та три об'єкти соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером».

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Читайте також: Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки
Теги: війна обстріл Донеччина окупанти російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові опановують ЗРК Patriot у Німеччині
Скільки військових ЗСУ навчатимуться у Німеччині: генерал Бундесверу назвав точну цифру
Вчора, 12:01
Хлопці розуміють – якщо командир може це зробити, то я теж упораюся
Заступник комбата дав дієву пораду, як упоратися з низькою мотивацією мобілізованих
20 сiчня, 20:50
У межах Європейського фонду миру держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Україні
ЄС планує створити новий фонд для військової підтримки України – Bloomberg
19 сiчня, 18:53
Окупанти зазнають значних втрат на сході України
«М’ясні» штурми окупантів на сході: Генштаб повідомив про наслідки для РФ
13 сiчня, 07:58
Як каже Морозюк, обидві квартири були куплені повністю чи частково за гроші батька ще до знайомства з Гринкевичем
Художниця Морозюк пояснила, звідки у неї взялися дві квартири в Києві
12 сiчня, 21:54
Окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні
Запоріжжя зазнало ракетних ударів
8 сiчня, 07:57
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
2 сiчня, 07:39
Наслідки ракетної атаки на Харків
Внаслідок удару по готелю у Харкові постраждали німецькі журналісти
31 грудня, 2023, 16:27
Чи посилить Росія обстріли на Різдво? Відповідь ЗСУ
Чи посилить Росія обстріли на Різдво? Відповідь ЗСУ
24 грудня, 2023, 11:59

Події в Україні

Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9861
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3731
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua