Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Радник міністра оборони України

Саміт «Росія-Африка» провалився. І ось чому

glavcom.ua
Путін з барського плеча пообіцяв безкоштовне зерно для шести африканських країн
фото: AFP

Деякі держави все ще сподіваються отримати гроші від Кремля

Перейменувавши В. Володимировича на В. Васильовича, пан Гундяєв намагався відволікти публіку від провального саміту «Росія-Африка» в СПб.

По-перше, самі дорогі росіяни почали порівнювати рівень представництва на саміті з попередньою зустріччю в подібному форматі. І трохи розгубилися. Гостей приїхало менше. Статус їх істотно нижчий. Частину країн взагалі не представлено, або направила послів. Що дуже прикро.

Доленосні зустрічі вождя РФ із лідерами Бурунді та Еритреї ще наочніше, ніж вірнопідданський візит Шаайгу до гегемона в Пхеньян по боєприпаси, підкреслили поточний масштаб сприйняття російських військових злочинців. У світі розуміють, що в Росії поки ще багато всього смачного, але з цими чумними організмами публічно спілкуватися вже некомільфо.

По-друге, дорогі росіяни вже совалися на тему, що купівля лояльності африканських країн знову відбудеться за їхній рахунок. Путін з барського плеча пообіцяв безкоштовне зерно (сумарно 150-300 тис. тонн) 6 африканським країнам. З одного боку – крапля в морі. З іншого – чіткий сигнал, що росіяни заплатять не тільки за це.

Третє. Залишилося за кадром, але, напевно, в непублічному порядку денному: постачання російської зброї і найманців.

Зараз цей інструмент впливу під великим тиском. З одного боку – складна росзброя програє західній за якістю. З іншого боку – проста росзброя витісняється Китаєм.

Росія може запропонувати дорогим африканським партнерам низку нових розробок. Ті ж безпілотники. Бо конкурентних позицій стає все менше.

Ризик розповзання цих озброєнь у нові зони конфліктів має злегка підбадьорити наших західних партнерів. Вони вже й так під великим враженням від використання літаючих іграшок для знищення живої сили і техніки. А тут наявні у вільному доступі і фактично безконтрольні засоби можуть прорости в регіоні, де багато правил умовні або відсутні. Що полегшує подальше потрапляння гібридної зброї в ту саму Європу, у руки якихось нехороших людей.

До речі, про це ми почали говорити на різних майданчиках рік тому. Тема санкцій, у т.ч. – вторинних, це питання безпеки не тільки України.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Африка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Гіркін дозволяв собі дуже гостро критикувати російську владу
Чому Гіркіна пресують? Відповідь на фронті
23 липня, 09:02
Західні партнери суттєво підтримують Україну у війні проти Росії
Чи винен хтось і щось Україні
15 липня, 11:00
Згідно з іудейськими віруваннями, проклята людина вмирає протягом року
Головний рабин України прокоментував обряд древньоєврейського прокляття Путіна
1 липня, 18:00
Лідер Китаю говорив Путіну про ризики ядерних погроз
Сі Цзіньпін застеріг Путіна від ядерного удару по Україні – Financial Times
5 липня, 13:08
Поліція задокументувала наслідки нічної атаки на Київщину
Атака «Шахедів» і завершення рятувальної операції в Оріхові: головне за ніч
11 липня, 07:06
Путін виставив свої умови для продовження зернової угоди
Зернова угода: Генсек ООН чекає відповіді від Путіна
15 липня, 06:16
Блінкен не бачить російської готовності до переговорів
Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну РФ проти України
15 липня, 07:19
Путіну доповіли, що з Керченським мостом «все гаразд»
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
17 липня, 21:05
Джон Кірбі
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
Вчора, 02:24

Олексій Копитько

Саміт «Росія-Африка» провалився. І ось чому
Саміт «Росія-Африка» провалився. І ось чому
«Захід» пішов у відпустку. Як це позначиться на фронті?
«Захід» пішов у відпустку. Як це позначиться на фронті?
Коли Україна зрозуміє цінність «людського капіталу»?
Коли Україна зрозуміє цінність «людського капіталу»?
Жителі Шебекіно знали правду про війну. То чому ж мовчали?
Жителі Шебекіно знали правду про війну. То чому ж мовчали?
Невдачі росіян радують Китай. І ось чому
Невдачі росіян радують Китай. І ось чому
Які сценарії нав'язуватимуть Україні вже цієї осені
Які сценарії нав'язуватимуть Україні вже цієї осені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
9848
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
8641
Микола Горбачьов: Десяток F-16 – один із варіантів вирішення проблеми із зерновим коридором
7548
Поліція Києва отримала нового очільника
6129
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
4725
У небо піднімався літак МіГ-31: по всій Україні лунала повітряна тривога

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту