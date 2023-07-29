Саміт «Росія-Африка» провалився. І ось чому

Деякі держави все ще сподіваються отримати гроші від Кремля

Перейменувавши В. Володимировича на В. Васильовича, пан Гундяєв намагався відволікти публіку від провального саміту «Росія-Африка» в СПб.

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По-перше, самі дорогі росіяни почали порівнювати рівень представництва на саміті з попередньою зустріччю в подібному форматі. І трохи розгубилися. Гостей приїхало менше. Статус їх істотно нижчий. Частину країн взагалі не представлено, або направила послів. Що дуже прикро.

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Доленосні зустрічі вождя РФ із лідерами Бурунді та Еритреї ще наочніше, ніж вірнопідданський візит Шаайгу до гегемона в Пхеньян по боєприпаси, підкреслили поточний масштаб сприйняття російських військових злочинців. У світі розуміють, що в Росії поки ще багато всього смачного, але з цими чумними організмами публічно спілкуватися вже некомільфо.

По-друге, дорогі росіяни вже совалися на тему, що купівля лояльності африканських країн знову відбудеться за їхній рахунок. Путін з барського плеча пообіцяв безкоштовне зерно (сумарно 150-300 тис. тонн) 6 африканським країнам. З одного боку – крапля в морі. З іншого – чіткий сигнал, що росіяни заплатять не тільки за це.

Третє. Залишилося за кадром, але, напевно, в непублічному порядку денному: постачання російської зброї і найманців.

Зараз цей інструмент впливу під великим тиском. З одного боку – складна росзброя програє західній за якістю. З іншого боку – проста росзброя витісняється Китаєм.

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Росія може запропонувати дорогим африканським партнерам низку нових розробок. Ті ж безпілотники. Бо конкурентних позицій стає все менше.

Ризик розповзання цих озброєнь у нові зони конфліктів має злегка підбадьорити наших західних партнерів. Вони вже й так під великим враженням від використання літаючих іграшок для знищення живої сили і техніки. А тут наявні у вільному доступі і фактично безконтрольні засоби можуть прорости в регіоні, де багато правил умовні або відсутні. Що полегшує подальше потрапляння гібридної зброї в ту саму Європу, у руки якихось нехороших людей.

До речі, про це ми почали говорити на різних майданчиках рік тому. Тема санкцій, у т.ч. – вторинних, це питання безпеки не тільки України.