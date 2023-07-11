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Атака «Шахедів» і завершення рятувальної операції в Оріхові: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака «Шахедів» і завершення рятувальної операції в Оріхові: головне за ніч
Поліція задокументувала наслідки нічної атаки на Київщину
фото: Telegram / Андрій Нєбитов

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Оріхову зросла до семи осіб

Минулої ночі окупанти атакували Україну безпілотниками «Шахед». Повітряна тривога лунала в південних, східних, північних і центральних областях. Вибухи пролунали на Одещині та на Київщині. Крім того, пізно ввечері стало відомо, що внаслідок авіаудару по центру видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинули семеро осіб. Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 11 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака «Шахедів»

Цієї ночі у південних, центральних, східних і північних областях України оголошувалася повітряна тривога. Військові попереджали про загрозу атаки ударними дронами. На Сумщині та в Запорізькій області фіксувалася ракетна небезпека.

Під час цієї повітряної тривоги в Одеській області пролунала серія вибухів.

Згодом небезпека охопила і Київську область, тут тривога тривала з 3:36 до 5:27, у столиці – годину. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

На світанку на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборонизнищені всі дрони, якими окупанти атакували столицю. Однак уламки «Шахедів» були виявлені в одному з населених пунктів області. Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Обійшлося без потерпілих.

Завершилася рятувальна операція в Оріхові

В Оріхові Запорізької області завершилися рятувальні роботи на місці, куди окупанти поцілили авіабомбою. У результаті трагедії загинули семеро осіб. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до семи людей», – ідеться в повідомленні.

Ердоган пообіцяв розглянути ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я щойно провів конструктивну зустріч із президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – «Главком») і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламенту Туреччини – «Главком») та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації», – розповів генсек.

Довіра до Путіна рекордно впала в усьому світі: опитування

Більшість жителів 24 країн на різних континентах негативно ставиться до російського диктатора Володимира Путіна. Різке падіння довіри до нього спричинене розв’язанням агресивної війни проти України. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Pew Research.

У середньому 82% респондентів мало або зовсім не впевнені в тому, що Путін «чинить правильно щодо світових справ». Серед 24 країн виявилися лише дві, де більшість опитаних довіряють диктатору – це Індія (59%) та Індонезія (43%).

В Україні запроваджуються нові обмеження щодо тютюнових виробів

Із сьогоднішнього дня, 11 липня, набирає чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Крім того, забороняється будь-яка реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів тощо. 

Теги: Запорізька область Одещина Київщина путін Швеція

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