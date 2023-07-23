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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Чому Гіркіна пресують? Відповідь на фронті

glavcom.ua
Ігор Гіркін дозволяв собі дуже гостро критикувати російську владу
фото з відкритих джерел

Бунт Пригожина продемонстрував що у режиму дофіга проблем з легітимністю

Давайте залишу це як припущення-прогноз. А десь ближче до кінця жовтня перевіримо. 

Зараз Путін і Ко будуть ловити і обмежувати активність усіх «непідконтрольних радикалів». І справи проти Квачкова та Гіркіна – це лише перші ластівки. І в найближчий час ми побачимо як більшість їх поплічників або змінять риторику, або їх теж примусово прикрутять. 

Бунт Пригожина продемонстрував що у режиму дофіга проблем з легітимністю. І що бажаючих захищати Путіна і Ко дуже не багато, бо більшість росіян настільки деполітизована, що їм просто пофігу. 

А риторика Пригожина, який зовсім не «за мир», а за перетворення Росії у КНДР – знаходила підтримку. Путінська диктатура працює не так і ніяка КНДР з військовою економікою йому і його оточенню не потрібна. Гіркін і його брати по ниттю «заколот» засудили, але налаштовані вони до влади Путіна не менш ворожо, а до війни – не менш радикально. І впливають на падіння легітимності режиму і особисто Путіна доволі ефективно. 

Робиться це все «переслідування незгодних» з усвідомленням двох речей:

  1. Того, що очолити диктатуру справжніх радикалів і екстремістів Путін не може. Бо еліти, які його підтримують чи терплять, влаштовані не за сталінським зразком, а за клептократично – полулістичним. Навіть силове оточення таке.  Справжні радикали і екстремісти, зі свого боку, не потребують Путіна. Він себе вже дискредитував. 
  2. Того, що в найближчі тижні чи місяці Росію дуже ймовірно чекає чергова хвиля «непростих рішень» і «перегрупувань на більш вигідні позиції». Яка стане додатковим ударом для легітимності режиму і сформуває нові додаткові ризики.

Тож в такому контексті бажано, щоб найбільш популярні і медійні радикальні критики мали закритий рот, були дискредитовані і запроторені у ведмежий кут. Щоб додатково не підпалювали і так в умовах гострої кризи. До речі, цікаво, як скоро телеграм-канал Тринадцатый замовчить навіки. 

Ці історії також відповідають на питання, як там у Росії справи на фронті. Не дуже в них справи на фронті. Не дуже.

І окремо. Враховуючи наскільки Гіркін і його поплічники ксенофоби, антисеміти, прихильники «теорії змов», наскільки застрягли в уявленнях про світ десь на початку 20 століття тощо, теоретичне (і майже неймовірне) захоплення влади подібними людьми Росії теж не допоможе. Бо вони взагалі не розуміють світ, в якому живуть. Скоріше навпаки. 

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Джерело
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Теги: путін Ігор Гіркін

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