Сі Цзіньпін застеріг Путіна від ядерного удару по Україні – Financial Times

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може не пробачити Путіну ядерних погроз

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто попередив президента Росії Володимира Путіна про неприпустимість використання ядерної зброї в Україні. Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела серед західних та китайських офіційних осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сі Цзіньпін нібито зробив це під час державного візиту до Москви у березні цього року, стверджують джерела видання.

«Китайці ставлять собі в заслугу те, що надіслали сигнал на всіх рівнях», – зазначив високопоставлений представник адміністрації США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому, за словами представника західної спецслужби, Путін залишився розчарований візитом Сі Цзіньпіна, оскільки він не приніс жодних вигод Росії. Китайський лідер відмовився підписувати договір про будівництво газопроводу «Сила Сибіру – 2», але міг наполягти на засудженні застосування ядерної зброї у спільному комюніке.

Якщо Росія застосує ядерну зброю під час війни в Україні, «це все обернеться мінусом для Китаю», пояснив один із чиновників з Піднебесної. Такий розвиток подій може налаштувати ЄС проти Пекіна, тоді як постійний тиск Китаю на Москву з цього питання допомагає покращити відносини з Європою.

Зокрема, після поїздки Сі до Москви голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що вона «знижує ризик ядерної війни, і вони (китайці – «Главком») дали це зрозуміти дуже, дуже ясно» – говорить джерело .

«Росія ніколи не отримувала і ніколи не отримає схвалення Китаю на застосування ядерної зброї», – каже професор міжнародних відносин університету Женьмінь у Пекіні Ші Іньхун. За його словами, якщо Путін використовує його проти України, «Китай ще більше дистанціюється від Росії» Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін погрожував розгорнути ядерну зброю. Він хуліган, а хулігани люблять погрожувати. Але він знає, що якщо він почне застосовувати тактичну ядерну зброю, для Росії все закінчиться. Китай повністю відречеться від Путіна, і якщо китайці постануть проти Путіна, це матиме величезні наслідки для Росії», – прокоментував події колишній офіцер британської армії, аналітик оборонної промисловості, що спеціалізується на наземних війнах Ніколас Драммонд, пише Daily Express.

У свою чергу Путін у жовтні минулого року запевняв, що тактичний ядерний удар по Україні не має жодного політичного чи військового сенсу. За словами джерел, близьких до Кремля, російський лідер сам дійшов такого висновку після симуляції застосування ядерної зброї, яка могла показати, що захоплені території України в цьому випадку перетворяться на опромінену пустку, але це ніяк не допоможе російським військам просунутися.

Тим часом, Київ попереджає, що Росія натомість може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС – найбільшій станції в Європі, яку російська армія захопила в березні 2022 року.

Росія повинна чітко усвідомлювати, що світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати. Про це у вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів», - йдеться у зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент додав, що у різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати – що відбувається і хто в цьому винен.

Міноборони пояснило що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, інформаційний простір заповнили повідомлення про ймовірність терористичного акту на ЗАЕС.

З метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях уже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС, зазначила вона.

Після початку контрнаступу України Путін заявив про перекидання до Білорусі тактичної ядерної зброї, але обмовився, що в її застосуванні немає «ніякої необхідності», оскільки російські війська стримують наступ ЗСУ.