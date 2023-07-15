Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Зернова угода: Генсек ООН чекає відповіді від Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зернова угода: Генсек ООН чекає відповіді від Путіна
Путін виставив свої умови для продовження зернової угоди
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що не бачив листа Гутерріша

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш досі чекає відповіді від російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію продовжити угоду про експорт українського зерна через чорноморські порти, оскільки наближається крайній термін продовження угоди. Про це речник організації Стефан Дюжаррік заявив журналістам 14 липня, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Дюжарріка, Гутерріш чекає відповіді на лист, який він написав Путіну раніше цього тижня, виклавши свою пропозицію. Речник додав, що обговорення тривають, включно з обміном повідомленнями у месенджерах WhatApp і Signal.

Як повідомлялося, Гутерріш написав Путіну 11 липня з проханням продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського «Россельхозбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомили джерела Reuters.

Євросоюз відключив «Россельхозбанку» від SWIFT у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну в лютому того ж року.

Путін сказав, що не бачив листа Гутерріша, але Росія контактувала з представниками ООН.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Нинішній термін дії зернової угоди спливає 17 липня. Москва заявляє, що передумов для її продовження наразі немає.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується наступного тижня. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков каже, що Москва не робила заяв щодо продовження дії зернової угоди.

Читайте також: Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
Теги: зерно війна росія путін Україна санкції Туреччина ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року
Кремль відреагував на слова Ердогана про продовження зернової угоди
Вчора, 18:25
Подробиць продовження зернової угоди наразі не розголошують
Путін погодився продовжити зернову угоду – ЗМІ
Вчора, 17:04
Блінкен: Погрожуючи вийти з зернової угоди, Росія погрожує всьому світу
Блінкен гостро розкритикував Росію за маніпуляції щодо зернової угоди
Вчора, 18:43

Економіка

Зернова угода: Генсек ООН чекає відповіді від Путіна
Зернова угода: Генсек ООН чекає відповіді від Путіна
У Європі розглядається лобіювання санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
У Європі розглядається лобіювання санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Європа не може вирішити, що робити із замороженими активами РФ – ЗМІ
Європа не може вирішити, що робити із замороженими активами РФ – ЗМІ
Польща побудує першу власну АЕС: чим цікавий проект
Польща побудує першу власну АЕС: чим цікавий проект
Туреччина відреагувала на чергові погрози Росії щодо зернової угоди
Туреччина відреагувала на чергові погрози Росії щодо зернової угоди
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
39K
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
15K
Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими
14K
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
6720
Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському
5293
Ринок праці: Держслужба зайнятості назвала вісім найзатребуваніших професій

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Вчора, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту