Зернова угода: Генсек ООН чекає відповіді від Путіна

Путін заявив, що не бачив листа Гутерріша

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш досі чекає відповіді від російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію продовжити угоду про експорт українського зерна через чорноморські порти, оскільки наближається крайній термін продовження угоди. Про це речник організації Стефан Дюжаррік заявив журналістам 14 липня, повідомляє Радіо Свобода.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Дюжарріка, Гутерріш чекає відповіді на лист, який він написав Путіну раніше цього тижня, виклавши свою пропозицію. Речник додав, що обговорення тривають, включно з обміном повідомленнями у месенджерах WhatApp і Signal.

Як повідомлялося, Гутерріш написав Путіну 11 липня з проханням продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського «Россельхозбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомили джерела Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Євросоюз відключив «Россельхозбанку» від SWIFT у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну в лютому того ж року.

Путін сказав, що не бачив листа Гутерріша, але Росія контактувала з представниками ООН.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Нинішній термін дії зернової угоди спливає 17 липня. Москва заявляє, що передумов для її продовження наразі немає.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується наступного тижня. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков каже, що Москва не робила заяв щодо продовження дії зернової угоди.