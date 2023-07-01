Головний рабин України прокоментував обряд древньоєврейського прокляття Путіна

Минулого року Геннадій Корбан наклав на Володимира Путіна древньоєврейське прокляття Пульса де-нура

Бізнесмен-політик Геннадій Корбан наклав на диктатора Путіна серйозне єврейське прокляття Пульса де-нура. В інтерв’ю «Главкому» головний рабин України Моше Асман пояснив, що це за обряд та які він може мати наслідки.

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Геннадій Корбан наклав на Володимира Путіна древньоєврейське прокляття Пульса де-нура скріншот

«Пульса де-нура – серйозний кабалістичний обряд, який роблять люди, що добре його знають і у певних ситуаціях. Я особисто займаюся не прокльонами, а благословеннями. Існують різні види боротьби зі злом. Моя думка – треба розповсюджувати світло, і небагато світла розжене багато темряви», – наголосив головний рабин України.

Асман нагадав, що інколи навіть з прокляття виходить благословення.

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«От що хорошого зробила Росія для України? Вона об’єднала її, весь український народ, який виявив свій героїзм, мужність та чудові риси. Звісно, Україна має перемогти і вже зараз думати, як позбутися своїх недоліків – корупції та інших пережитків минулого. І тоді Україна розквітне, а решта всього залишиться у «совку», – наголосив Моше Асман.

Нагадаємо, що згідно з іудейськими віруваннями, проклята людина вмирає протягом року. Вважається, що через таке прокляття загинув Йосип Сталін. Геннадій Корбан наклав на диктатора Путіна прокляття у відповідь на ракетні удари по Дніпру. Перекладається Пульса де-Нура як «вогняний удар».