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Британська влада змусила Фрідмана їздити в автобусах. Олігарх образився та втік із країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська влада змусила Фрідмана їздити в автобусах. Олігарх образився та втік із країни
Крім витрат на водія, британська влада відмовилася дозволити виплату 30 000 фунтів стерлінгів ($36 473) на місяць за послуги, пов'язані з управлінням особняком Фрідмана
фото з відкритих джерел

Влада Великої Британії відмовилася видати Михайлу Фрідману, додаткові ліцензії для оплати його витрат

Влада Великої Британії запропонувала підсанкційному російському олігарху, наближеному до диктатора Путіна, Михайлу Фрідману пересісти із особистого авто із водієм на громадський транспорт,  аби економити власний бюджет. Про це повідомляє Bloomberg.

Адвокати підприємця  стверджують, що санкції наклали на Фрідмана «драконівський режим» фінансових заборон та обмежень, тому він нещодавно і втік з Британії.

Влада Великої Британії відмовилася видати Михайлу Фрідману, що потрапив під санкції, додаткові ліцензії для оплати його витрат. Серед витрат, оплату яких не погодилися дозволити влада, виявилися витрати на особистого водія та послуги, пов'язані з управлінням будинком підприємця в Лондоні.

Оплату роботи водія уряд заблокував «на тій підставі, що відповідач може пересуватися громадським транспортом», заявила адвокат Фрідмана Рейчел Барнс. При цьому у документі, який юристи Фрідмана представили в суді 17 жовтня, зазначено, що у вересні з бізнесменом уже стався «інцидент, пов'язаний із безпекою»

Деталі у документі не розкриваються, зазначає Bloomberg. Але у вересні в Telegram-каналах з'явилося відео, на якому український журналіст іде за Фрідманом вулицею та закликає його «продемонструвати публічно свою позицію».

Крім витрат на водія, британська влада відмовилася дозволити виплату 30 000 фунтів стерлінгів ($36 473) на місяць за послуги, пов'язані з управлінням особняком Фрідмана, на оплату внутрішніх телефонних ліній, аудіо- та телевізійного обладнання та витрат на персонал. Відмову влада пояснила тим, що Фрідман не надав достатньо інформації про те, скільки грошей витрачатиметься на розваги, а скільки – на безпеку, розповіли адвокати.

Юристи Фрідмана заперечують ці рішення. «Заморозка активів Фрідмана через санкції, що позбавила його можливості вільно користуватися своїми грошима, накладає «драконівський режим фінансових заборон та обмежень», - заявила Барнс.

Фрідман потрапив під санкції Великої Британії у березні 2022 року. Усі його рахунки в британських банках було заморожено. Уряд Британії дозволив йому витрачати близько 1 млн фунтів ($1,2 млн) на «базові потреби», сказав Bloomberg адвокат уряду Малкольм Бердлінг.

Раніше повідомлялося, що один із основних акціонерів «Альфа-Груп», російський олігарх, наближений до диктатора Путіна Михайло Фрідман, втік із Великої Британії.

За словами близького до олігарха джерела, зараз Фрідман перебуває у Москві і планує перебратися до Ізраїлю. Також зазначається, нещодавно у Британії закрили справу проти олігарха, сам Фрідман заявив, що «Британія має компенсувати йому збитки».

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо ймовірного ухилення від санкцій російського олігарха Михайла Фрідмана. 

Варто зауважити, що Фрідмана було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей. Але пізніше він був звільнений під заставу. Під час масштабних обшуків, проведених у лондонському будинку бізнесмена, було задіяно понад 50 офіцерів. Вони вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він  підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Також у серпні Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена. 

Теги: громадський транспорт санкції транспорт Михайло Фрідман Велика Британія

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