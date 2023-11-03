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Андрій Клименко керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Санкції проти Росії. Світ має терміново приймати рішення

glavcom.ua
Санкції – це надовго. Сподівання тих, хто чекав, що «криза» якось сама мине, не виправдалися
фото з відкритих джерел

Про глобальну економіку станом на 24.02.2022 в цьому світі доведеться забути

Чи правда те, що «санкції досягли стелі» і «поширювати їх нема куди», як іноді можна чути в наших дружніх країнах від високих осіб?

Моніторингова група не просто вважає, що це не так – ми тільки-но опублікували серйозну аналітичну доповідь на основі власної Санкційної бази (ми ведемо її з 2015 (!) року, вона включає санкції до юридичних осіб, що застосували Україна, США, ЄС, Канада, Велика Британія).

На 01.09.2023 до 4822 юридичних осіб (це 67% від загальної кількості юросіб в базі) запроваджено тільки санкції України... Наразі вже Україна чекає «синхронізації списків» від партнерів…

Попри достатньо великий обсяг американських санкцій та важливе їх значення для підтримання та посилення санкційного тиску на РФ, ще дуже багато юросіб мають опинитися в санкційних списках США.

Але не менш важливим є потрапляння всіх російських підприємств ВПК до санкційних списків всіх країн «санкційної коаліції». І саме санкції США є найбільш дієвим та ефективним прикладом для партнерів.

Попри те, що вже з грудня 2022 року деякі європейські функціонери почали говорити, що санкції ЄС вже «досягли своєї стелі», в нашій доповіді можна побачити, що європейські санкції проти юридичних осіб – це, нажаль, тільки 11% від загальної кількості юросіб, щодо яких запроваджено санкції.

Попри велику роль Великої Британії та Канади у підтримці України в боротьбі проти російської агресії, британські та канадські санкції щодо юросіб поки не вражають масштабами.

Висновком з нашого аналізу є необхідність синхронізації санкцій всіх партнерів по «санкційній коаліції» і подальшого нарощування санкцій щодо юридичних осіб.

«Засвітити» та обмежити кожне підприємство, що має пряме чи опосередковане відношення до російського ВПК або до фінансування війни – це те, що допоможе запобігти виробництву агресором сучасної зброї в потрібній для ведення війни кількості.

Ми бачимо, скільки зусиль та креативу застосовує сьогодні Росія для створення схем обходу санкцій. Придумати спосіб, як обманути сусідів або щось вкрасти – це, насправді, мабуть самий креативний напрямок діяльності Росії ще з часів СРСР.

Нажаль, це завжди буде змагання в швидкості прийняття рішень... І тут більшості наших західним партнерам теж є, над чим ми пропонуємо їм замислитись – якнайменше тим, що для ефективності санкцій треба мати спеціальні механізми та інфраструктуру запровадження, імплементації, контролю за дотриманням дотримання санкцій. Так, це додаткові структури, люди, бюджетні кошти.

Ні, ми не наївні. Ми бачимо, як важко приймаються багато важливих рішень, ми розуміємо політичні складнощі, які доводиться долати тим, хто усвідомлює необхідність зупинити російську агресію. Але ми бачимо і світові тенденції.

Про глобальну економіку станом на 24.02.2022 в цьому світі доведеться забути. Надовго. Будувати нову систему світової безпеки і, відповідно, нові економічні зв’язки – через втрати та кризи. Зрештою, нажаль, цьому немає альтернативи.

Санкції – це надовго. Сподівання тих, хто чекав, що «криза» якось сама мине, не виправдалися. Натомість надходить розуміння, що справжня криза в світі тільки починається…

Санкції – блокування активів, інвестиційні, експортні та інші обмеження – надовго стануть одним з інструментів (не найгіршим, нажаль) спілкування між окремими державами та групами держав.

Тому кожна країна повинна мати відповідні органи та процедури. Ще вчора. Сьогодні цим потрібно займатися терміново.

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Джерело
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Теги: росія економіка санкції війна

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