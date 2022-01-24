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    Думки вголос

    Вільний доступ до приватних даних українців – це злочин

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

    •  glavcom.ua
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    Аферисти тепер мають доступ до конфіденційних даних громадян? - Вільний доступ до приватних даних українців – це злочин
    Аферисти тепер мають доступ до конфіденційних даних громадян?
    фото: diia.gov.ua

    У 2016-2019 ми оцифрували понад 160 державних сервісів

    Обговорення з фахівцями ситуації щодо витоку даних з «Дія» дає всі підстави однозначно стверджувати – подія мала місце, на продаж виставлено понад 30 ГБ персональних даних мільйонів українців.

    Можна дискутувати, чи це хакерська атака чи навмисний злив, але пояснення Міністерства цифрової трансформації не витримують жодної критики і свідомо вводять громадськість в оману.

    Більше того, якщо найсвіжіші викрадені дані датовані груднем 2021 – про які «старі бази даних» йде мова?

    І не варто розповідати, що «Дія» лише посередник між клієнтом і багатьма державними сервісами. Якщо є доступ до конфігуратора «Дії» – то є доступ до всіх інших баз даних.

    Порушення правил приватності, доступ до приватних даних українців – це злочин і безвідповідальність з боку чиновників. Особливо, у час війни.

    Причина цього єдина – популізм і бажання швидкого результату. І, якщо раптом вдасться, пропхати електронне голосування, на якому будуть наші голоси рахувати в Кремлі.

    У 2016-2019 ми оцифрували понад 160 державних сервісів, йшла системна робота з побудови безпечної архітектури.

    В другій половині 2019 ця робота була перекреслена, бо Зеленському захотілося «фішечку».

    Це дуже нагадує сьогоднішнє чергове відкриття Зеленським Запорізького мосту, який обіцяли здати 31 грудня 2020, а добре буде, якщо здадуть до кінця 2022, бо він досі недобудований насправді. За 11 млрд грн!

    Колись був такий прем’єр-міністр Азаров, який теж дуже любив відкривати мости, які теж будувалися «вперше за 20 років». Так от, він кожні півроку відкривав Дарницький міст, на якому весь час щось «завершували».

    Міст добудували, але від того він Азарівським не став, бо дідугана вигнали в шию за корупцію і підтримку кривавого режиму.

    П.С. Дуже раджу бодай вийти з додатку «Дія», завантажити його заново і змінити всі паролі. Бо Ваші дані вже виставлені на продаж, з ними можуть зробити все.

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: українці злочин влада хакер
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    Вільний доступ до приватних даних українців – це злочин