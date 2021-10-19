Різке подорожчання газу: з’явився ще один небезпечний для Європи наслідок

Європейська промисловість опинилася під загрозою через залежність від світових цін на газ

Промисловості Старого світу загрожує ризик обвалення попиту та суттєвого скорочення виробництва

Через енергетичну кризу собівартість продукції європейської промисловості суттєво зростає, а виробники перекладають зростання витрат на споживачів. Через це продажі компанії стикаються з загрозою серйозного спаду: незрозуміло, як довго покупці будуть готові миритися зі зростанням цін. Про це повідомляє Bloomberg.

«Найбільший ризик, який нам загрожує, – обвалення попиту, враховуючи, що хвиля інфляції доходить до кінцевого споживача», – пояснюють аналітики Societe Generale SA.

Фахівці звертають увагу на те, що ціни на електрику та газ в жовтні демонструють серйозні коливання, і з наближенням зими ситуація може погіршитися. В результаті виникають перешкоди для економічного відновлення, викликані збільшеними витратами бізнесу та рахунками за електрику, що створює ризик рекордної за багато років інфляції.

Наслідки енергетичної кризи остаточно стануть зрозумілими тільки в кінці третього кварталу 2021 року, але деякі компанії вже опинилися в скрутному становищі. Наприклад, норвезька компанія Yara International, що працює у сфері хімічної промисловості, скоротила виробництво аміаку в Європі приблизно на 40% через зростання цін на газ. Деякі клієнти вже скорочують кількість замовлень BASF, найбільшому представнику хімічної промисловості у Європі, який також скоротив виробництво в кінці вересня. Французька Saint-Gobain, яка виробляє будівельні матеріали, очікує, що енергетична криза призведе до збільшення витрат на €1,1 млрд у другому півріччі. Шведський виробник паперу Klippans Bruk скоротить персонал майже на третину та знизить обсяги виробництва.

Ціни на газ в Європі різко зростали з початку осені, на початку жовтня вони наблизилися до позначки в $2 тис. за тисячу кубометрів. Однак потім вартість стала знижуватися, 18 жовтня ф'ючерси на газ за індексом хабу TTF впали нижче $1 тис. за тисячу кубометрів.

Раніше повідомлялося, що найбільша сталеливарна компанія Європи зупиняється через зростання ціни на газ.

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