Різке подорожчання газу: з’явився ще один небезпечний для Європи наслідок
Промисловості Старого світу загрожує ризик обвалення попиту та суттєвого скорочення виробництва
Через енергетичну кризу собівартість продукції європейської промисловості суттєво зростає, а виробники перекладають зростання витрат на споживачів. Через це продажі компанії стикаються з загрозою серйозного спаду: незрозуміло, як довго покупці будуть готові миритися зі зростанням цін. Про це повідомляє Bloomberg.
«Найбільший ризик, який нам загрожує, – обвалення попиту, враховуючи, що хвиля інфляції доходить до кінцевого споживача», – пояснюють аналітики Societe Generale SA.
Фахівці звертають увагу на те, що ціни на електрику та газ в жовтні демонструють серйозні коливання, і з наближенням зими ситуація може погіршитися. В результаті виникають перешкоди для економічного відновлення, викликані збільшеними витратами бізнесу та рахунками за електрику, що створює ризик рекордної за багато років інфляції.
Наслідки енергетичної кризи остаточно стануть зрозумілими тільки в кінці третього кварталу 2021 року, але деякі компанії вже опинилися в скрутному становищі. Наприклад, норвезька компанія Yara International, що працює у сфері хімічної промисловості, скоротила виробництво аміаку в Європі приблизно на 40% через зростання цін на газ. Деякі клієнти вже скорочують кількість замовлень BASF, найбільшому представнику хімічної промисловості у Європі, який також скоротив виробництво в кінці вересня. Французька Saint-Gobain, яка виробляє будівельні матеріали, очікує, що енергетична криза призведе до збільшення витрат на €1,1 млрд у другому півріччі. Шведський виробник паперу Klippans Bruk скоротить персонал майже на третину та знизить обсяги виробництва.
Ціни на газ в Європі різко зростали з початку осені, на початку жовтня вони наблизилися до позначки в $2 тис. за тисячу кубометрів. Однак потім вартість стала знижуватися, 18 жовтня ф'ючерси на газ за індексом хабу TTF впали нижче $1 тис. за тисячу кубометрів.
Раніше повідомлялося, що найбільша сталеливарна компанія Європи зупиняється через зростання ціни на газ.