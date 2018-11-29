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    Думки вголос

    Спростування міфу про те, що в Криму крім татар ніхто не підтримує Україну

    • Осман Пашаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    Спростування міфу про те, що в Криму крім татар ніхто не підтримує Україну

    Патріоти України в Криму хочуть допомагати без героїзму. І вони заслуговують на підтримку

    Мовою оригіналу

    Про правду и мифы. Правда в том, что крымские татары даже в условиях запрета Меджлиса, Хизб-ут-Тахрира и общественных организаций, не вписавшихся в путинскую Россию, живут как сетевой организм. Доказательство - люди вчера под «судом» над украинскими моряками в Симферополе. 

    Миф. Почти пять лет я считал, что за редким исключением, кроме крымских татар никого, кто поддерживает Украину, там уже нет. Исключение - Архиепископ КП Климент и его паства.
    Вчера, когда возникла необходимость срочной помощи, мне написало такое количество людей со славянскими (некрымскотатарскими) именами и фамилиями из Крыма, что я офигел. Столько «славян» из Крыма не писало с тех пор, как я был репортером рейтинговых киевских телеканалов.

    Украинцы, русские - граждане Украины некрымскотатарского этнического происхождения в Крыму. Они неорганизованы, у них нет разветвленных горизонтальных связей, они боятся больше, чем многие крымские татары. У них нет наследственного опыта борьбы с режимом, истории возвращения из депортации и противостояния властям. Для многих российская оккупация - первый опыт несогласия. Скорее всего, они не будут ходить на суды, стримить и подставляться под репрессивную машину. Они не будут говорить публично. Но наступают моменты, когда они преодолевают свой страх и пишут в личку фб, понимая, что нет гарантии безопасности такого общения. Они хотят помогать без героизма. И они заслуживают поддержки и признания того, что существуют. 

    Я вчера видел пост, как в очередной раз житель Севастополя посыпал голову пеплом за то, что не обращал внимания на унижения крымских татар в дооккупационное время: не гражданское, а коллективное. 

    Не надо ничем посыпать голову. Жить с чувством вины перед крымскими татарами тоже не нужно. И бросаться в эйфорию, называя нас «настоящими братьями» на контрасте с «ненастоящими», не надо. 

    Нужны решения. Прежде всего по восстановлению коллективных политических прав - национальной автономии. В условиях оккупации - это мечта. Но мы живем мечтой и для нас она главный мотиватор. Простите, редко использую это дурацкое «мы», но сейчас тот случай. А из реально выполнимого - спасение крымскотатарского языка. Без специальных тепличных условий с вложениями денег ему осталось жить недолго. Мне кажется, производство конкурентноспособного контента на крымскотатарском и адаптация на нем лучшего мирового контента - единственный путь реанимации. Это дорого, но делать это нужно нашей стране Украине. У крымских татар денег на это нет. 

    Не потому что крымские татары голосовали за Черновола и независимость, противостояли Мешкову, встали в позу во время первой путинской провокации на Тузле, носили еду в украинские военные части в 2014, выходили на митинги, игнорировали «референдум», сели в тюрьмы или первыми вчера бросились на помощь и украинским морякам... 
    Хотя, наверное, и поэтому тоже.

    Джерело: блог Османа Пашаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим кримські татари окупанти анексія
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