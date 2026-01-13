Головна Думки вголос Олександр Соколовський
search button user button menu button
Олександр Соколовський Підприємець

Кожен новий кіловат – це удар по планах ворога. Як це втілити

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: DepositPhotos.com

Владі потрібно лише створити умови і не заважати…

На генераторах економіка країни довго не втримається. Щоб вистояти нам потрібні сотні і тисячі нових обʼєктів малої генерації. Ніяких ракет та шахедів росіянам не вистачить, щоб покласти таку систему, адже знищити кілька десятків великих ТЕЦ ще можливо, а одночасне уразити сотні малих генеруючих обʼєктів у великому місті практично нереально.

Так чому ж, за рідким виключенням, наші підприємці розуміючи ризики та маючі фінансування за чотири рокі війни не скористалися можливостями вкладення грошей в генерацію? При тому, що український бізнес дуже адаптивний?

Все просто.

Знаєте, який шлях треба здолати, щоб отримати в Україні дозвіл на будівництво за власні гроші обʼєкта малої генерації, як бізнес або для власних потреб?

Базові документи:

  • Крок 1: Договір оренди землі.
  • Крок 2: Отримання містобудівних умов.
  • Крок 3: Якщо об'єкт розміщується на території діючого кадастрового номера, необхідно пройти через сесію місцевої ради для отримання договору суборенди. Це означає також пройти земельну комісію місцевої ради.

Далі потрібно отримати ще 13 докумнетів:

  1. Ліцензію на торгівлю електроенергією.
  2.  Ліцензію на виробництво тепла.
  3. Ліцензію на виробництво електроенергії.
  4. Технічні умови на воду.
  5. Технічні умови на газ.
  6. Технічні умови на електроенергію.
  7. Експертизи по кожному проєкту.
  8. Дозвіл на початок робіт.
  9. Документи на введення в експлуатацію.
  10. Отримання коду у місцевому облгазі.
  11. Договір з «Нафтогаз Трейдинг».
  12. Наказ Міністерства енергетики (який необхідно щомісяця оновлювати).
  13. Договір з «Укренерго» на підставі наказу Міненерго (який, відповідно, теж необхідно щомісяця перепідписувати у вигляді додаткової угоди).

І так по кожній окремій адресі. Додам, що процедура однакова, що для великої станції, що для невеликого об'єкта на 1 МВт. Крім того не забуваємо, що підприємці завжди рахують гроші, а при такої кількості паперової роботи, ціна обʼєкту може зрости у рази.

Тому зарегульованість державою цього ринку вбиває нас і нашу економіку під час війни не менше ворожих ракет. Усі ці бюрократичні процеси треба зменшувати, а процедури спрощувати. Навіть якщо для когось це вигідний бізнес. Бо ми всі розуміємо що насправді потрібно для прискорення на кожному цьому колі дозвільного пекла. А створення «зеленої вулиці» для масового будівництва малої генерації залишить тисячи рєшал без звичних джерел доходів. Але що нам важливіше? Питання риторичне.

Тільки памʼятаємо, що сьогодні кожен новий кіловат, вироблений в Україні – це удар по планам ворога. Владі потрібно лише створити умови і не заважати…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: електроенергія війна влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ зриваює обміни полоненими
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
11 сiчня, 15:02
Перший міністр Шотландії заявив про можливу відправку військ в Україну
Шотландія готова направити війська в Україну, але є умова
9 сiчня, 14:59
СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
Рассел Вілсон був родом із Госфорда (штат Новий Південний Уельс)
Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну
2 сiчня, 02:58
РФ атакувала Україну на Новий рік
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
1 сiчня, 15:07
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
29 грудня, 2025, 05:36
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
19 грудня, 2025, 03:29
Старший солдат, командир відділення піхотного взводу піхотного батальйону, захищав Україну з липня 2025 року
Поліг під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Згадаймо Віталія Миронця
18 грудня, 2025, 09:00
ФСБ розраховувалося криптовалютою із мобілізованим в'язнем
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
17 грудня, 2025, 12:52

Олександр Соколовський

Кожен новий кіловат – це удар по планах ворога. Як це втілити
Кожен новий кіловат – це удар по планах ворога. Як це втілити
У 1940-му німці почали бомбити Лондон... Що треба знати про це киянам
У 1940-му німці почали бомбити Лондон... Що треба знати про це киянам

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua