Шотландія готова направити війська в Україну, але є умова

Перший міністр Шотландії заявив про можливу відправку військ в Україну

При цьому Свінні застеріг, що тривалий період миру в Західній Європі опинився під загрозою через вторгнення РФ в Україну

Шотландія готова надіслати свої війська до України в складі миротворчих сил, проте участь залежить від укладення мирної угоди, що враховує інтереси України. Про це заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні з посиланням на ВВС.

Лідер Шотландської національної партії (SNP) наголосив, що участь шотландських військ в Україні можлива лише за умови, що мирна угода відповідатиме інтересам українського народу та передбачатиме розгортання сил для забезпечення безпеки.

«Якщо буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для народу України, яку вони вважають відповідною своїм інтересам, і частково це передбачає розгортання військ з цієї країни в цій ситуації для забезпечення цього миру, тоді я б це підтримав», – заявив він.

Він також підкреслив, що російська агресія має бути відбита, а незалежність України – захищена.

При цьому Свінні застеріг, що тривалий період миру в Західній Європі опинився під загрозою через вторгнення РФ в Україну. За його словами, нинішнє покоління відчувало безпеку, якої не знало покоління його батьків, проте війна показала крихкість цих здобутків.

«Буквально за кілька днів після вторгнення ми почали відчувати його наслідки у власній громаді. Тому я побоююся, що дорогоцінна спадщина, яку отримало наше покоління від страждань Другої світової війни, зараз знаходиться під загрозою для майбутніх поколінь», – додав Свінні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.

Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні на пресконференції в посольстві Канади в Парижі.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

План уряду Іспанії щодо можливого розгортання військ в Україні після остаточного узгодження мирного плану стикається з різким опором з боку партій Podemos та «Об'єднані ліві».

До слова, після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені «потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною».