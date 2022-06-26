У 1940-му німці почали бомбити Лондон... Що треба знати про це киянам

Україні треба брати приклад із наших союзників

Когда в 1940 немцы начали бомбить Лондон, многие районы города были превращены в развалины. Кроме устрашения, разрушений инфраструктуры и промышленности, в Берлине рассчитывали внести тотальный ужас, а затем и раскол в английское общество.

Но немцы просчитались – бомбежки британских городов сплотили британцев как никогда. Супруга короля Георга VI – королева-мать Елизавета – на следующее утро после бомбардировки Букингемского дворца заявила: «Слава Богу, теперь я ничем не отличаюсь от своих подданных».

Первая волна из 360 германских бомбардировщиков обрушилась на лондонский порт и ближайшие к нему районы 7 сентября 1940 года. Атака оказалась настолько внезапной, что ей дали название Blitzkrieg.

И только 10 мая 1941 года Люфтваффе предприняли последнюю мощную атаку. В течение нескольких часов бомбардировщики сбросили около 100 тысяч зажигательных снарядов. Возникло более 2 тысяч пожаров, было разрушено 150 водопроводных магистралей и 5 доков, 3 тысячи человек погибли. В ходе этого налета было сильно повреждено здание парламента.

Благо в разрушенных кварталах и домах к маю 1941 почти не осталось детей. Правительство начало массовую эвакуацию еще в 1940 году, поэтому детки многих лондонцев укрылись по стране подальше от столицы и крупных городов.

Самое удивительное – британцы не пали духом во время бомбардировок. Многие рабочие выходили на службу по привычному расписанию, пробираясь до заводов через руины. Пивные бары не закрывались и туда захаживали даже домохозяйки отдохнуть от рутинных дел. А государственные инспекторы во время воздушных тревог часто не могли отправить гуляющих по домам.

На первом фото карта бомбардировок Лондона немецкой авиацией с сентября 1940 года по июнь 1941 года. Во время которых погибло почти 43 тыс британцев, более 100 тыс были ранены, разрушено 60% строений Лондона, включая парламент.

При этом продолжала работать военная промышленность. А объемы производства военной техники и боеприпасов несмотря на бомбардировки и разрушения даже выросли на 25% за этот период.

Кроме того к июню 1941 года британские вооруженные силы были увеличены до 3,6 млн человек. А на оборонную отрасль в начале 1942 года работало уже свыше 4,2 млн. человек – на 408 тыс больше, чем в июне 1941 года…

И Украине надо брать пример с наших союзников. Времена меняются, а фашисты остаются. Постоянные обстрелы, сегодняшние прилеты по Киеву и другим городам еще раз показали, что легкой победы не будет, враг ещё силён и ресурсов у них пока хватает. Нужно много работать, перестраивать экономику на военные рельсы и не строить иллюзий…

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