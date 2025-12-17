Головна Країна Кримінал
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
ФСБ розраховувалося криптовалютою із мобілізованим в'язнем
фото з відкритих джерел

У суді обвинувачений доводив, що вважав російських замовників представниками української «опозиції»

Стрілець штурмового спеціалізованого батальйону «Шквал» (входить до складу ЗСУ; його формували із колишніх засуджених) отримав 15 років і один місяць позбавлення волі за вчинення державної зради, перешкоджання законній діяльності ЗСУ і підпал автівки військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у травні 2024 року обвинувачений добровільно мобілізувався із в’язниці до лав армії. У Райківецькій виправній колонії №78 він відбував покарання (п’ять років і два місяці ув’язнення) за крадіжку двох планшетів та побиття людини.

Наприкінці жовтня 2024-го обвинувачений, будучи військовим, почав співпрацювати з представником ФСБ Росії. Зокрема, у суді доведено, що мобілізований в’язень передав співробітнику ворожих спецслужб інформацію (з геолокаційними даними) про підрозділ, який виконував бойові завдання з охорони повітряного простору західних областей України; розташування військової частини, яку зняв на відео і передав ворогу.

Крім того, обвинувачений вчинив підпал автівки Nissan X-Trail, якою користувався заступник командира інженерної роти. Сума завданих збитків склала 72,3 тис. грн.

Правоохоронці викрили правопорушника під час підготовки підпалу сміттєвих баків на одній із вулиць Хмельницького на початку грудня 2024 року.

Розрахунок за виконані завдання обвинувачений одержував криптовалютою, що у перерахунку дорівнює близько 69 тис. грн.

У суді чоловік визнав вину за епізодами здачі дислокацій військових та підпалу авто. Водночас категорично не погоджувався з кваліфікацією «державна зрада». За його словами, він виконував завдання не ФСБ РФ, а представника «опозиції» і думав, що це якось пов’язано з виборами. Ця версію повністю відкинув суд.

«Характер і зміст листування беззаперечно свідчить про обізнаність обвинуваченого щодо отримання завдань, які полягали в проведенні підривної діяльності проти України, від представника іноземної організації», – зазначено у вироку.

До набрання вироку законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою без права внести заставу. Також Феміда зобов’язала сплатити 51,4 тис. грн за послуги експерта.

Як повідомляв «Главком», Служба безпеки та Національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині. За матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту.

Нагадаємо, що на початок липня 2025 року з установ покарань було звільнено понад 9,4 тис. засуджених, які виявили бажання мобілізуватися на війну. Іще близько 1,5 тис. ув’язнених отримували погодження для проходження служби від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, проходили військово-лікарську комісію, або очікували на розгляд клопотання судом.

Всього, станом на 1 липня 2025 року, в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, покарання у вигляді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та обмеження волі відбувало 22 866 осіб, з них 1 415 жінок. У виправних колоніях перебувало 19 623 особи, у виправних центрах – 956 осіб, у виховних колоніях – 66 осіб.

