СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)

Знайдені уламки офіційно визнали речовими доказами та готують до передачі на детальні експертизи, зазначили правоохоронці

Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину, Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис СБУ.

«Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік», – йдеться у джерелі.

Серед знайдених деталей – блок наведення, частини двигуна та механізми орієнтації.

СБУ оприлюднила уламки ракети «Орєшнік» фото: СБУ

«Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф», – йдеться у джерелі.

За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети «Орєшнік» середнього радіусу дії класу «земля-земля» з російського полігону «Капустин Яр».

Служба безпеки України показала уламки ракети фото: СБУ

Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину рф для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, Росія використовує проти України балістичні ракети середньої дальності з метою залякування Заходу та тиску на міжнародних партнерів України. Удар «Орєшніком» по Львівщині мав показовий характер. Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

У ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури».

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Згодом Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Орєшнік».