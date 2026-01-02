Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну

Вілсон, ймовірно, служив у Силах оборони України з 2023 року

Австралійський громадянин Рассел Аллан Вілсон загинув під час бойових дій у складі українських військ на Донбасі. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на публікації в соцмережах та коментарі австралійської влади, пише «Главком».

За наявними даними, Вілсон загинув 12 грудня 2025 року в Донецькій області. Він, ймовірно, служив у Силах оборони України з 2023 року.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії підтвердило, що йому відомо про повідомлення про смерть громадянина Австралії в Україні, і що наразі ведеться перевірка обставин через відповідні канали. Уряд також нагадав громадянам Австралії про чинне попередження щодо небезпеки поїздок до України.

Рассел Вілсон був родом із Госфорда (штат Новий Південний Уельс), але також певний час проживав у Брісбені. Його бойові побратими у соцмережах розповідають про нього як про людину, якій довіряли життя, і яка «вирішила залишитися, коли легше було б піти».

«Він стояв на своєму там, де свобода платиться кров’ю, і він віддав своє життя, щоб інші могли зберегти своє», – написав один з ветеранів, який воював разом із Вілсоном.

Як зазначає The Guardian, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше вісім австралійців загинули в Україні, а один був узятий у полон.

Нагадаємо, російський суд виніс вирок австралійцю, який брав участь у російсько-українській війні на боці України. РФ засудила чоловіка на 13 років ув'язнення. П

Згідно з офіційною заявою прокуратури РФ, Оскара Дженкінса «визнано винним в участі у збройному конфлікті як найманця». Уряд Австралії рішуче засудив рішення російського суду, наголосивши на політичному характері переслідування. Канберра вимагає негайного доступу до Дженкінса.