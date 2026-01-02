Головна Світ Політика
search button user button menu button

Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну
Рассел Вілсон був родом із Госфорда (штат Новий Південний Уельс)
фото: Instagram/full_metal_tango

Вілсон, ймовірно, служив у Силах оборони України з 2023 року

Австралійський громадянин Рассел Аллан Вілсон загинув під час бойових дій у складі українських військ на Донбасі. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на публікації в соцмережах та коментарі австралійської влади, пише «Главком».

За наявними даними, Вілсон загинув 12 грудня 2025 року в Донецькій області. Він, ймовірно, служив у Силах оборони України з 2023 року.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії підтвердило, що йому відомо про повідомлення про смерть громадянина Австралії в Україні, і що наразі ведеться перевірка обставин через відповідні канали. Уряд також нагадав громадянам Австралії про чинне попередження щодо небезпеки поїздок до України.

Рассел Вілсон був родом із Госфорда (штат Новий Південний Уельс), але також певний час проживав у Брісбені. Його бойові побратими у соцмережах розповідають про нього як про людину, якій довіряли життя, і яка «вирішила залишитися, коли легше було б піти».

«Він стояв на своєму там, де свобода платиться кров’ю, і він віддав своє життя, щоб інші могли зберегти своє», – написав один з ветеранів, який воював разом із Вілсоном.

Як зазначає The Guardian, з початку повномасштабного вторгнення щонайменше вісім австралійців загинули в Україні, а один був узятий у полон.

Нагадаємо, російський суд виніс вирок австралійцю, який брав участь у російсько-українській війні на боці України. РФ засудила чоловіка на 13 років ув'язнення. П

Згідно з офіційною заявою прокуратури РФ, Оскара Дженкінса «визнано винним в участі у збройному конфлікті як найманця». Уряд Австралії рішуче засудив рішення російського суду, наголосивши на політичному характері переслідування. Канберра вимагає негайного доступу до Дженкінса.

Читайте також:

Теги: смерть Австрія добровольці війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік помер у день, коли Львовом пройшла ювілейна та найбільша, двадцята хода звіздарів
Помер головний звіздар України
29 грудня, 2025, 12:22
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
26 грудня, 2025, 11:01
Комунальні служби продовжать працювати на місці атаки
Удар по багатоповерхівці в Чернігові 25 грудня: є загибла, постраждало 10 людей
26 грудня, 2025, 09:55
Садовенко закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище
Помер найближчий соратник Шойгу генерал Садовенко
26 грудня, 2025, 09:26
Вітакер впевнений, що подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси України та Росії
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ
19 грудня, 2025, 23:57
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
16 грудня, 2025, 16:22
Наслідки російського удару по Миколаївщині 13 грудня
Зеленський: Сотні тисяч сімей залишаються без світла після російських ударів
14 грудня, 2025, 10:30
Нині триває 1384-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 грудня 2025 року
8 грудня, 2025, 08:14
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
Росія запустила фейк про наступ на Чернігів
5 грудня, 2025, 00:22

Політика

На кордоні з війною: як російські обстріли змінили життя румунських сіл – репортаж The Guardian
На кордоні з війною: як російські обстріли змінили життя румунських сіл – репортаж The Guardian
Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну
Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
Чеський політик зневажливо висловився про Україну. Київ відповів
Чеський політик зневажливо висловився про Україну. Київ відповів
Росіяни вдарили по Запоріжжю
Росіяни вдарили по Запоріжжю
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua