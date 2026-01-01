Удар росіян торкнувся енергетичної інфраструктури семи областей України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ та заявив, що в ситуації, коли російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, поставки ППО не можуть затримуватись. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі – наша енергетика», – зазначив він.

За словами Зеленського, вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути.

«Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є», – заявив президент.

Він висловив сподівання, що «все, про що наприкінці грудня домовилися з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно».

Нагадаємо, що російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики.

Війська РФ у перший день нового року здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України. В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею уражено портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

31 грудня російські окупанти ввечері та вночі продовжували атаки на Нікопольщину. Про це 1 січня повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, під ударом росіян опинились райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

До слова, упродовж ночі російські загарбники масовано атакували Волинь. Унаслідок обстрілів спалахнули масштабні пожежі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури. До гасіння було залучено понад 90 надзвичайників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.