Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
РФ атакувала Україну на Новий рік
фото: ДСНС Волині

Удар росіян торкнувся енергетичної інфраструктури семи областей України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ та заявив, що в ситуації, коли російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, поставки ППО не можуть затримуватись. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі – наша енергетика», – зазначив він.

За словами Зеленського, вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути.

«Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є», – заявив президент.

Він висловив сподівання, що «все, про що наприкінці грудня домовилися з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно».

Нагадаємо, що російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики.

Війська РФ у перший день нового року здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України. В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею уражено портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

31 грудня російські окупанти ввечері та вночі продовжували атаки на Нікопольщину. Про це 1 січня повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, під ударом росіян опинились райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

До слова, упродовж ночі російські загарбники масовано атакували Волинь. Унаслідок обстрілів спалахнули масштабні пожежі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури. До гасіння було залучено понад 90 надзвичайників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.

Читайте також:

Теги: росія окупанти енергетика свята Володимир Зеленський новорічні свята президент ворог війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1405-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року
29 грудня, 2025, 08:22
Складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу просунутися вглиб України
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському
25 грудня, 2025, 11:28
Президент пообіцяв, що наступного року уряд напрацює нові ініціативи
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців у наступному році
23 грудня, 2025, 21:51
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
21 грудня, 2025, 03:28
Буданов назвав медійну кампанію щодо мобілізації «наглухо програною»
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
20 грудня, 2025, 10:23
Метінвест увійшов до списку найкращих роботодавців України-2025
Метінвест увійшов до списку найкращих роботодавців України-2025
18 грудня, 2025, 12:58

Події в Україні

Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua