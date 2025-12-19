Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління

Високі відсоткові виплати зафіксовані в довгострокових планах і не підлягають швидкому скороченню

Кремль змушений вдаватися до безпрецедентних внутрішніх запозичень, щоб покрити бюджетну діру, що виникла через вичерпання резервних фондів. Як повідомляє Bloomberg, у 2025 році обсяг випуску облігацій федеральної позики (ОФЗ) сягнув рекордних 7,9 трлн рублів, що перевищило навіть показники періоду пандемії, передає «Главком».

Попри те, що ключова ставка Центробанку РФ дещо знизилася (з пікових 21% до поточних 16,5%), обслуговування державних позик залишається вкрай обтяжливим для бюджету. Високі відсоткові виплати вже зафіксовані в довгострокових планах і не підлягають швидкому скороченню.

Ситуація призвела до зміни пріоритетів фінансування:

витрати на обслуговування держборгу вже перевищили видатки на охорону здоров’я та освіту, якщо розглядати ці галузі окремо;

з 2026 року обслуговування запозичень стане дорожчим, ніж сукупні витрати на медицину та освіту разом узяті;

ця стаття видатків стане четвертою за обсягом у російському бюджеті після військових витрат, соціальних програм та підтримки економіки.

Хоча на сьогодні співвідношення боргу до ВВП у Росії залишається порівняно низьким, офіційні урядові прогнози вказують на затяжну кризу. Очікується, що боргове навантаження зросте:

до понад 20% ВВП у 2027 році;

до майже 70% ВВП до 2042 року.

Така динаміка свідчить про те, що Росія фактично перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління, створюючи довгострокову фінансову пастку через структурну залежність від дорогих кредитів.

Як відомо, російські нафтові компанії змушені різко збільшувати знижки на нафту для клієнтів у Китаї, щоб продати партії, від яких почали відмовлятися індійські нафтопереробні заводи.

За словами співрозмовників агентства, окремі вантажі нафти сорту Urals у балтійських портах продаються зі знижкою до $35 за барель до Brent - рекордною за весь час війни. З урахуванням нинішніх котирувань Brent це означає ціну нижче $30 за барель – мінімальну з часів пандемії.

До слова, Кремль розгорнув кампанію залякування проти керівництва Бельгії та фінансового депозитарію Euroclear. Мета Москви – змусити офіційний Брюссель заблокувати виділення Україні «репараційного кредиту», що базується на прибутках від заморожених активів РФ.

За даними джерел видання у структурах безпеки, за цілеспрямованим тиском стоїть Головне управління Генштабу РФ (ГРУ). Погрози та тактика шантажу застосовувалися безпосередньо проти топменеджменту Euroclear – установи, де наразі зберігається левова частка знерухомлених російських коштів.