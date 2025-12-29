Головна Скотч Життя
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Дональд Трамп зазначив, що Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України

Під час спільної пресконференції в Мар-а-Лаго Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо намірів Кремля, яка викликала неоднозначну реакцію у Володимира Зеленського, пише «Главком».

Президент США запевнив присутніх, що Володимир Путін нібито щиро зацікавлений у встановленні миру та успішному розвитку України як держави.

Трамп підкреслив, що Росія виявляє готовність брати участь у процесі відбудови України, назвавши позицію російського лідера в цьому питанні «дуже щедрою».

Попри те, що Зеленський намагався зберігати дипломатичну стриманість, його міміка яскраво демонструвала скептичне ставлення до тверджень про «щирість» та «добрі наміри» російського диктатора, чиї війська продовжують атакувати українські міста.

Раніше Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Щодо механізму ухвалення майбутніх угод, Трамп наголосив, що остаточне рішення має бути за Україною – через схвалення у парламенті або на загальнонаціональному референдумі. Він додав, що відчуває прагнення населення до припинення бойових дій.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. 

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

