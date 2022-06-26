Ракети, якими Росія вдарила по Києву, коштують від $5 млн

Ракети, випущені по Києву, складно виявити українським ППО

Сьогодні, 26 червня, вранці Росія обстріляла Київ ракетами Х101, вони доволі сучасні та дорогі. Вартість однієї ракети сягає від $5 млн і вище. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

Ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з акваторії Каспійського моря. Ракети летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО.

Таких ракет було випущено від чотирьох до шести, наша ППО спрацювала, частину збили.

Ігнат припустив, що по Черкащині росіяни вже вдарили ракетами типу Х-22. Вони можуть розвивати швидкість близько 3 тисяч кілометрів за годину. Запускають їх з дальніх бомбардувальників ТУ-22М3.

Раніше Росія запускала ракети з Ростовської області чи Чорного моря. Тепер окупанти перекинули ці літаки на північ. Залітаючи в повітряний простір Білорусі, бомбардувальник завдає ударів по північних областях, бо ракета має дальність лише 600 кілометрів.

До речі, найбільш руйнівними, за словами Ігната, є комплекси «Іскандер» та радянська «Точка-У». Збивати їхні ракети українській ППО найважче.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тис. км.

Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.