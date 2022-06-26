  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Резніков
  4. Якою має бути відповідь цивілізованого світу на обстріли Росією українських міст
рус
    Думки вголос

    Якою має бути відповідь цивілізованого світу на обстріли Росією українських міст

    • Олексій Резніков

      Міністр оборони України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дії Росії &ndash; стратегічний виклик для безпеки усієї Європи - Якою має бути відповідь цивілізованого світу на обстріли Росією українських міст
    Дії Росії – стратегічний виклик для безпеки усієї Європи

    Умовою діалогу про відновлення стосунків з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста

    Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

    Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

    Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

    Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

    Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями.

    Джерело: блог Олексія Резнікова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Висоцький
    Сергій Висоцький

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Якою має бути відповідь цивілізованого світу на обстріли Росією українських міст