Якою має бути відповідь цивілізованого світу на обстріли Росією українських міст

Умовою діалогу про відновлення стосунків з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста

Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини – обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу.

Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями.

Джерело: блог Олексія Резнікова

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