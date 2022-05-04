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    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)

    Із моста в Іванківському районі вилучено 259 мін - Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    Із моста в Іванківському районі вилучено 259 мін
    фото: Генштаб ЗСУ

    Під час роботи саперів в населених пунктах надходить багато звернень від місцевих жителів

    Днями група розмінування Держспецтрансслужби Міноборони України обстежила зруйнований міст в Іванківському районі Київщини. Було виявлено понад 150 мін 82-го калібру та інші боєприпаси. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Під час демонтажу моста було виявлено також велику кількість небезпечних предметів, зокрема дві пошкоджені протитанкові міни ТМ-62. Їх знешкодили на місці.

    Загалом із вказаного об’єкта було вилучено 259 мін 82-го калібру, 5 ТМ-62 та інші набої.

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    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)
    фото: Генштаб ЗСУ

    Під час роботи саперів в населених пунктах надходить багато звернень від місцевих жителів. Прохають знешкодити не розірвані снаряди на подвір’ях, при садибах і навіть у будинках.

    Інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби Міноборони продовжують розмінування транспортної інфраструктури на звільнених від російських нелюдів територіях.

    Як повідомлялося, Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні.

    Експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

    20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.

    Теги: росія окупанти війна Київщина розмінування Україна окупація #stoprussia
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    Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)