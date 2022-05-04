Зі зруйнованого моста на Київщині сапери вилучили майже три сотні мін (фото)

Під час роботи саперів в населених пунктах надходить багато звернень від місцевих жителів

Днями група розмінування Держспецтрансслужби Міноборони України обстежила зруйнований міст в Іванківському районі Київщини. Було виявлено понад 150 мін 82-го калібру та інші боєприпаси. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під час демонтажу моста було виявлено також велику кількість небезпечних предметів, зокрема дві пошкоджені протитанкові міни ТМ-62. Їх знешкодили на місці.

Загалом із вказаного об’єкта було вилучено 259 мін 82-го калібру, 5 ТМ-62 та інші набої.

Під час роботи саперів в населених пунктах надходить багато звернень від місцевих жителів. Прохають знешкодити не розірвані снаряди на подвір’ях, при садибах і навіть у будинках.

Інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби Міноборони продовжують розмінування транспортної інфраструктури на звільнених від російських нелюдів територіях.

Як повідомлялося, Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні.

Експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.