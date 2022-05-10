  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Остап Дроздов
рус
    Думки вголос

    Найбільша небезпека біля Мавзолею

    Альфа-самець вийшов з ладу і вже не надихає - Найбільша небезпека біля Мавзолею
    Альфа-самець вийшов з ладу і вже не надихає
    скріншот з трансляції

    В чому полягає психологія приречених самодержців

    Якщо ви хотіли коли-небудь побачити, як виглядає найбільша небезпека, то ви її побачили нині на красній площі біля мавзолею у москві. Пуйло в теперішньому його передлетальному вигляді – це і є найбільша небезпека. Я не іронізую, не стібаюся, не підколюю. Якраз отаке пуйло – найбільш небезпечне.

    Хай медики дебатують, що там у вовки з руками, дикцією, зором, вестибулярним апаратом, набряками морди. Я більше звертаю увагу на внутріпсихологічні аспекти, а вони описують цей вшивий кремлеорганізм як безнадійно-приречений.

    Коли хижак не має що втрачати й усвідомлює свою кінчину – він всі свої передостанні подихи розцінює як бенефіс, апофеоз, коду. І тому тремтячий, схорований, з подвійним підборіддям, на уколах і таблетках, наприкінцевий Путін – це потрійна небезпека. Він з бегемотячої шкіри дертиметься, аби піти в пекло бенефісно, апогейно, кульмінаційно. В цьому полягає психологія приречених самодержців-Акел.

    І тому його мають прибрати свої. Альфа-самець вийшов з ладу і вже не надихає. Від нього смердить розпадом. Над ним шириться трупний запах. Зомбоорки йдуть якраз на такі запахи. Нинішній Путін, по-старечому накритий пледом, – це звук гонга, який над росіянськими болотами сповіщає кінець володькіного лідерства. Ця колективна фсб-шна машина, персоніфікованим вістрям якої був пуйло, якраз після сьогоднішнього параду почала думати про заміну.

    Головне – встигнути. Встигнути вибити з треморних рук ядерну валізку та інші спускові гачки. Тепер для орків на кону – передусім їхнє виживання. Я би поспішив.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна небезпека окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олександр Алфьоров
    Олександр Алфьоров

    історик, журналіст

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найбільша небезпека біля Мавзолею