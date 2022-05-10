Російській економіці пророчать найбільший спад за 28 років

Очікується зниження ВВП Росії у 2022 році на 12%

Санкції серйозно вдарять по економіці РФ

Економіка Росії зазнає найгіршого спаду з 1994 року, через застосовані санкції зниження ВВП у 2022 році становитиме 12%. Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Згідно з внутрішнім прогнозом мінфіну (РФ. - Ред.) Росія стикається з найглибшим економічним спадом за майже три десятиліття через посилення санкцій, запроваджених США та їх союзниками», – пише видання.

Зазначається, що валовий внутрішній продукт в 2022 році скоротиться на 12%, що більше, ніж очікуване міністерством економіки падіння на 8%.

«Основні мінуси – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також більша кількість іноземних компаній, що покидають країну… Все це, ймовірно, буде поступово розширюватися, і багато негативу перенесеться на 2023 рік», – цитує видання головного економіста фінансової групи BCS у Москві Наталію Лаврову.

Без урахування цих факторів і лише на основі поточних санкцій вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році і приблизно на 5% у 2023 році.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

Британія підвищить тарифи на імпорт платини і паладію з Росії і Білорусі.

Також в парламенті Великої Британії закликають ввести санкції проти ІТ-індустрії РФ.

Міністерство фінансів США 8 травня оприлюднило перелік фізичних та юридичних осіб Росії, на яких поширюється дія останніх оголошених санкцій через російську агресію проти України.