  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Російській економіці пророчать найбільший спад за 28 років

    Очікується&nbsp;зниження ВВП Росії у 2022 році на 12% - Російській економіці пророчать найбільший спад за 28 років
    Очікується зниження ВВП Росії у 2022 році на 12%

    Санкції серйозно вдарять по економіці РФ

    Економіка Росії зазнає найгіршого спаду з 1994 року, через застосовані санкції зниження ВВП у 2022 році становитиме 12%. Про це повідомляє видання Bloomberg.

    «Згідно з внутрішнім прогнозом мінфіну (РФ. - Ред.) Росія стикається з найглибшим економічним спадом за майже три десятиліття через посилення санкцій, запроваджених США та їх союзниками», – пише видання.

    Зазначається, що валовий внутрішній продукт в 2022 році скоротиться на 12%, що більше, ніж очікуване міністерством економіки падіння на 8%.

    «Основні мінуси – це нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також більша кількість іноземних компаній, що покидають країну… Все це, ймовірно, буде поступово розширюватися, і багато негативу перенесеться на 2023 рік», – цитує видання головного економіста фінансової групи BCS у Москві Наталію Лаврову.

    Без урахування цих факторів і лише на основі поточних санкцій вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році і приблизно на 5% у 2023 році.

    Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

    Британія підвищить тарифи на імпорт платини і паладію з Росії і Білорусі.

    Також в парламенті Великої Британії закликають ввести санкції проти ІТ-індустрії РФ.

    Міністерство фінансів США 8 травня оприлюднило перелік фізичних та юридичних осіб Росії, на яких поширюється дія останніх оголошених санкцій через російську агресію проти України.

    Теги: росія окупанти економіка санкції війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російській економіці пророчать найбільший спад за 28 років