Російська культура – це частина російської пропаганди

Маріупольський театр носив назву «Російський драматичний театр» аж до 2016 року. Тепер його знищили окупанти

Маріупольський театр носив назву «Російський драматичний театр» аж до 2016 року. Тепер його знищили окупанти

Буття Росії не передбачає буття України

А путлер дуже щирий, коли каже, що це війна росії за себе, росію. За право бути варваром, утверджувати анти-світ і сповідувати анти-норми. За право зватися аморальним ізгоєм. Так і є.

Це їхня війна за свою онтологічну чорноту, за справжнє нутро без гриму й гримас, за акумульовану століттями каламуть. Усі потвори страшні якраз через справжність.

На Весняних Посиденьках я говорив про росію як про моноліт, з якого вичленовувати щось вартісне й путнє – марна справа. Не я один говорив це ще задовго до війни: росія – монолітний екзистенційний ворог, відтак відокремлювати ванька-народ від путіна, чи велікую культуру від соловйово-пропаганди, чи російську мову від ядерної зброї – не лише тупо, але й злочинно.

Навіть безневинні на перший погляд усмішки рускої ідентичності в кінцевому результаті є невід’ємними зморшками на морді звіра. Не існує нічого російського, яке б у кінцевому результаті не привело б до шовінізму, зверхності, нетерпимості та цілого букету ментальних девіацій. По той бік – одноядерне монолітне зло, яке не має компонентів менш гірших чи більш кращих. Там усе балістичне.

Наші люди, які досі намагаються в цьому бабратися й сортувати, – так нічого й не зрозуміли.

Буття росії не передбачає буття України. В їхній візії ми можемо існувати лише під ними. Вони навіть не приховують рефлекторного несприйняття всього українського: від мови-культури-історії до геополітики-суб’єктності-іншості. І чого я хочу найбільше – такої ж взаємності у відповідь! Такого самого несприйняття всього російського: від…. до….!

Інакше це мазохізм 200-го левела. Інакше це віктимність міжгалактичних розмірів. Інакше причинно-наслідкова пастка ніколи не розімкнеться. Інакше це все не має сенсу.

Маріупольський театр носив назву «Російський драматичний театр» аж до 2016 року. Війна з росією вже 3 роки йшла за 60 км від міста. Війна зразка 2022 мала би навчити на жодній сцені жодного міста ніколи більше не грати руску драму – інакше драма буде безкінечна.

Джерело: блог Остапа Дроздова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.