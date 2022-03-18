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    Пенсійний фашизм Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Подивіться на виступи Путіна: суцільний потік скарг та образ - Пенсійний фашизм Путіна
    Подивіться на виступи Путіна: суцільний потік скарг та образ
    фото: republic.ru

    Путінський режим нагадує злого діда-параноїка

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    Пенсионерский фашизм

    Итальянский фашизм и немецкий нацизм опирались на энтузиазм амбициозной и агрессивной молодежи. Гитлер и Муссолини были относительно молоды, а их черно и коричневорубашечники - совсем юны. И сами их преступные идеологии, молодые и задиристые, были похожи на мировоззрение безбашенного криминального подростка, ушедшего из дома, чтобы покорить мир.

    Сейчас в России у власти другой, пенсионерский, старперский, импотентский фашизм. Путин стар, главная его опора в стране тоже далеко немолодые люди. Именно они, судя по опросам и моим личным наблюдениям, охотнее всего поддерживают диктатора и войну.

    Путинский режим сам напоминает злобного старика-параноика, постоянно ноющего, что его обижают молодые родственники (особенно невестка-украинка) и тяжело им мстящего. У старика: импотенция, колит, геморрой, склероз и еще целый букет болезней. Ему уже не доступны простые радости жизни. Он ненавидит всех вокруг и оживляется только во время коммунальных скандалов и злобных эскапад против окружающих.

    Посмотрите на выступления Путина, это же сплошной поток жалоб, обид и брани; типичное старческое брюзжание на весь мир. Такой же психотип у большинства заряженных активных путинистов.

    Молодежь идеологизированна в наименьшей из всех возрастных групп степени. У пушечного мяса, которое послали в поход на Украину, нет ни малейшего энтузиазма, это абсолютно демотивированные, испуганные люди (достаточно послушать записи их разговоров с родственниками). Энтузиазм захватчиков есть у помятых жизнью гаражных мужиков и доминошных пенсионеров, но они, к счастью, удовлетворяют свою похоть насильников не на полях сражений, а сами с собой у телевизоров.

    У нацистов был «Триумф воли», именно энергия молодых оболваненных энтузиастов позволила Гитлеру захватить большую часть Европы. У Путина – триумф злобного старческого бессилия, импотенции и маразма. Ему дальше Волновахи не пройти.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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