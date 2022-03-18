Британія призупинила податкову співпрацю із Білоруссю та Росією

Велика Британія перестає передавати Білорусі та Росії податкову інформацію через війну в Україні

Велика Британія заморозила обмін податковою інформацією із країнами Союзної держави Росії та Білорусі

Рішення про призупинення співпраці із Росією та Білоруссю британський уряд ухвалив на фоні російської агресії проти України. Про це пише пресслужба Міністерства фінансів України.

«Велика Британія заморожує податкову співпрацю з Росією та Білоруссю, призупиняючи будь-який обмін з ними податковою інформацією», – йдеться у заяві фінансового секретаря Казначейства Великої Британії Люсі Фрейзер.

Після заморожування співпраці країни Союзної держави не отримуватимуть від Великої Британії відповідну інформацію, яка до того же вплинути на збільшення податкових пільг.

Разом з тим, це рішення не вплине на вирішення британським урядом проблеми несплати податків.

Нагадаємо, Велика Британія послідовно тисне на Рсоію після початку війни на території України.

Зокрема, 7 березня глава МВС Британії закликала Інтерпол виключити Росію з цієї організації.