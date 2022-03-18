  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Британія призупинила податкову співпрацю із Білоруссю та Росією

    Велика Британія перестає передавати Білорусі та Росії податкову інформацію через війну в Україні - Британія призупинила податкову співпрацю із Білоруссю та Росією
    Велика Британія перестає передавати Білорусі та Росії податкову інформацію через війну в Україні
    фото: Pixabay

    Велика Британія заморозила обмін податковою інформацією із країнами Союзної держави Росії та Білорусі

    Рішення про призупинення співпраці із Росією та Білоруссю британський уряд ухвалив на фоні російської агресії проти України. Про це пише пресслужба Міністерства фінансів України.

    «Велика Британія заморожує податкову співпрацю з Росією та Білоруссю, призупиняючи будь-який обмін з ними податковою інформацією», – йдеться у заяві фінансового секретаря Казначейства Великої Британії Люсі Фрейзер.

    Після заморожування співпраці країни Союзної держави не отримуватимуть від Великої Британії відповідну інформацію, яка до того же вплинути на збільшення податкових пільг.

    Разом з тим, це рішення не вплине на вирішення британським урядом проблеми несплати податків.

    Нагадаємо, Велика Британія послідовно тисне на Рсоію після початку війни на території України.

    Зокрема, 7 березня глава МВС Британії закликала Інтерпол виключити Росію з цієї організації.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британія призупинила податкову співпрацю із Білоруссю та Росією