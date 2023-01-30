У 1187 році в Іпатіївському літописі вперше зявилось слово «Україна»

Чи можуть безродні совєтські елементи примкнути до українства?

Чи може перекотиполе мати коріння?

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Чи можуть нащадки колонізаторів поважати історію краю, куди занесло їхніх дєдов?

Чи можуть зайди плекати минувшину цієї землі?

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Чи може покоління без ідентичності примножувати українське в Україні?

Чи можуть пофігісти опиратися на національну історію, якої вони не знають?

Чи можуть мажорні неуки перейнятися звитягами попередніх генерацій?

Чи можуть приблуди, яким усе одно де жити, лиш би з баблом, реалізовувати концепцію національної освіти?

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Чи можуть бункерні збагнути всю велич і масштаб укр.історії?

Чи можуть космополітичні пігмеї усвідомити важливість бути особистостями з історичним мисленням, а не просто піною?

Чи можуть шкарлєти-плагіатори дбати про національну свідомість воєнного покоління майбутніх українців?

Чи може русифікована шушваль піонерів перейти на українську парадигму національного буття?

Чи можуть безродні совєтські елементи примкнути до українства?

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Чи може денаціоналізована залатая маладьож культивувати пошану до справжнього, а не спотвореного більшовиками минулого?

Чи можуть яничари мати пам’ять?

...Пройдуть роки, і наступне покоління знеісторених дітей сильно здивується, навіщо була ця війна, якщо простіше було зразу лягти в труну руского міра.