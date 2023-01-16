Перемога Путіна змінила б історію століття – Клімкін

У країн Заходу точно є розуміння, що потрібно піднімати ставки

Клімкін переконаний, що у цивілізованого світу є спільне бачення і спільний консенсус, що Путіну не можна дати перемогти

На Заході є чітке усвідомлення того, що глава країни-терориста Росії Володимир Путін не має перемогти у війні проти України, оскільки така перемога змінила б історію усього ХХІ століття, усю систему цінностей демократичного світу. Таку заяву в інтерв'ю Obozrevatel зробив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін.

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«Звичайно, є занепокоєння. Щодо розвалу, щодо того, що буде на місці Росії. Як перезавантажити Росію, спільної стратегії немає», – сказав Клімкін.

Також Павло Клімкін переконаний, що у цивілізованого світу є спільне бачення і спільний консенсус, що Путіну не можна дати перемогти, оскільки його перемога означатиме перемогу проти Заходу як такого і світу, де домінують абсолютно інші цінності.

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«Перемога Путіна вплинула б на історію всього століття, а можливо, й більше, без жодних перебільшень», – додав він.

Колишній міністр закордонних справ України заявив, що у країн Заходу точно є розуміння, що потрібно піднімати ставки.

«Ви бачите останні зміни – подальше підняття ставок по енергоносіях. Обмеження працюють. Останні розрахунки показують, що Росія втрачає $150-170 млн щодня, а з 5 лютого, коли буде запроваджено ембарго ще й на нафтопродукти, Росія втрачатиме близько $250 млн щодня. Це ще не ті засоби, які миттєво зруйнують російську економіку, але це вже загрожує макрофінансовій стабільності Росії», – заявив Клімкін.

Раніше повідомлялось, що Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі.