Знання історії України – це теж зброя. І ми хочемо її відкинути?

Минулого року тест з історії був обов’язковим для всіх

Анонсовані міністром освіти Шкарлетом правила вступу до вишів, які роблять необов’язковим складання тесту з історії України роблять нашу державу слабшою. Ми у війні проти ідеї про «адіннарод», втілювачі якої хочуть знищити нас. Знання минулого у такому протистоянні таке ж важливе як володіння зброєю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Минулого року тест з історії був обов’язковим для всіх (але вага балу за нього була різною для різних спеціальностей), так само як і тести з української мови та математики.

Цього року МОН хоче лишити обов’язковими лише математику й українську мову, тоді як історія стане лише із додаткових предметів на вибір.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але вони хочуть піти навіть далі. МОН заявив, що абітурієнтів допускатимуть до конкурсу на будь-яку спеціальність незалежно від того, який предмет за вибором вони складали під час тестування.

Іншими словами, складати тест з історії України буде необов’язково навіть для вступу на гуманітарні спеціальності! До такого навіть Табачник не додумався.

Зараз знання нашої історії важливе як ніколи. Вона фундамент нашої ідентичності, один з оборонних валів від російської агресії.

Тому найкращим рішенням було б збереження тесту з історії як обов’язкового для всіх. І в будь-якому разі цей тест має бути обов’язковим для вступу на гуманітарні спеціальності. Це – червона лінія, яку жодна влада не сміє перетинати.