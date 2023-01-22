Знання історії України – це теж зброя. І ми хочемо її відкинути?
Минулого року тест з історії був обов’язковим для всіх
Анонсовані міністром освіти Шкарлетом правила вступу до вишів, які роблять необов’язковим складання тесту з історії України роблять нашу державу слабшою. Ми у війні проти ідеї про «адіннарод», втілювачі якої хочуть знищити нас. Знання минулого у такому протистоянні таке ж важливе як володіння зброєю.
Минулого року тест з історії був обов’язковим для всіх (але вага балу за нього була різною для різних спеціальностей), так само як і тести з української мови та математики.
Цього року МОН хоче лишити обов’язковими лише математику й українську мову, тоді як історія стане лише із додаткових предметів на вибір.
Але вони хочуть піти навіть далі. МОН заявив, що абітурієнтів допускатимуть до конкурсу на будь-яку спеціальність незалежно від того, який предмет за вибором вони складали під час тестування.
Іншими словами, складати тест з історії України буде необов’язково навіть для вступу на гуманітарні спеціальності! До такого навіть Табачник не додумався.
Зараз знання нашої історії важливе як ніколи. Вона фундамент нашої ідентичності, один з оборонних валів від російської агресії.
Тому найкращим рішенням було б збереження тесту з історії як обов’язкового для всіх. І в будь-якому разі цей тест має бути обов’язковим для вступу на гуманітарні спеціальності. Це – червона лінія, яку жодна влада не сміє перетинати.
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