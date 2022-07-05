Помилка, яку українці робили останні 30 років

Нам нав'язували покірність, яка нічого спільного зі свободою не має

Одна з найгірших життєвих мудростей (дбайливо виплекана совком, але це не так важливо), з якою я системно стикаюсь – «дурному краще вступитися з дороги».

Це, можливо, нормальна стратегія в світі, де твоя єдина мета – не висовуватись, але останні 30 років дає просто жахливі результати. І почасти відповідає на питання «а що ж ми робимо не так». Вступися дурному з дороги, на якій ти маєш таке саме право знаходитись – вітаю, то ви витратили час і сили на те, щоб зробити життя умовного «дурного» ще комфортнішим. Ціною власних зусиль. Ви активно доклалися до нормалізації дурості в цьому світі.

Який саме позитивний результат у реальному житті має забезпечити цей підхід? Ну, окрім того, що суспільство розділиться на агресивних дурнів, що не знають стриму і маленьких простих людей, котрі бояться зайвий раз писнути на перший прояв агресії чи бидланства. Тому в магазинах і кафе грає російська музика, тому дрібні клерки з синдромом вахтера тероризують ні в чому не винних людей, тому вас витіснять із вашого місця в черзі і підріжуть на світлофорі. Бо це все роблять дурні люди, а ми ж то, ми ж то з вами не дурні, ми маємо «бути мудріші».

Під мудрістю чомусь завжди розуміли «тихо і покірно зносити будь-яке втручання в особистий простір, будь-яке порушення своїх прав, аби ненароком чогось не сталося».

І зараз, коли чорнороті хами пролазять в інфопростір і тягнуть туди інших, таких само, тільки часто ще з флером ґвалтівників і вбивць за паспортом, я знову чую те саме. Та їм тільки того і треба. Не обговорюйте. Вони тільки й чекають, щоб це понесли в інфопростір. Не розказуйте. Та що ви знову про дурне заводитесь.

Звісно, бо це ж так добре працює в усіх інших випадках. Давайте поступимося дурним з дороги. Давайте віддамо їм друковану пресу, телебачення, радіо, весь інфопростір. Давайте дозволимо їм робити вигляд, що крім них тут нікого немає. Що дурість безальтернативна. Що завгодно, аби лише бути мудрішими перед самими собою. І знову повернемось туди, звідки починали. В прекрасний світ з агресивними хамами навколо і з дуже мудрими, але дуже безсилими простими людьми по своїх закапелках.

Впевнений, дурням це значно утруднить життя. Ото ми їм покажемо своєю мудрою мовчанкою!

Джерело: блог Остапа Українця

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