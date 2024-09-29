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Остап Українець український письменник і перекладач, засновник та автор YouTube-каналу «Твоя підпільна гуманітарка»

Як російська пропаганда реагує на візит Зеленського до США

glavcom.ua
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Росія вкидає шалені гроші у пропаганду
ілюстративне фото: Depositphotos

«Ми не знаємо точно, які саме з поточних конспірологем і точок обговорення в американський інфопростір закинула Росія, а які з них виникли там «органічно»

А тепер трошки детальніше про меседжі російської пропаганди, методи російської пропаганди і республіканців.

Припускаю, не всі стежили за історією, що розгорталась навколо Tenet Media та висновками, які з цієї історії зробило американське міністерство юстиції.

Основне, що треба знати – консервативна ютуб-платформа Tenet отримала приблизно $10 млн через мережу агентів Russia Today після того, як у США цей канал прикрили.

Другорядне, що треба знати – ми не знаємо точно, які саме з поточних конспірологем і точок обговорення в американський інфопростір закинула Росія, а які з них виникли там «органічно». Принаймні на цьому відрізку машина російської пропаганди нічого самостійно в інфопростір не закидала. Вона просто знаходила людей (Дейв Рубін, Тім Пул, Девід Джонсон, Метт Крістенсен, Лорен Саузерн), котрі готові були і безкоштовно говорити вигідні Росії речі, після чого вкладала в них гроші, додатково розкручувала і підсвітлювала. Будь-кому, хто цікавився, як працювала інформаційна війна в часи війни Холодної, цей метод має бути добре знайомий.

Що ж, погляньмо які саме меседжі, уже присутні (!) принаймні в умах деяких не надто мудрих консервативних діячів, Росія цілеспрямовано посилювала і тиражувала саме на консервативну, часто вкрай схильну до конспірології республіканську публіку, електоральне ядро Трампа.

«Україна наш ворог» (пов'язані теми: американські податки, військова допомога, корупція)

«Нам слід попросити пробачення в Росії» (пов'язані теми: американський ВПК, інфляція, стабільність)

«США на порозі громадянської війни» (пов'язані теми: вибори, woke culture, культурні війни)

«Проамериканський означає пропутінський» (пов'язані теми: зовнішня політика, ізоляціонізм, баланс сил)

Потреба припинити підтримку України належить до ключових і завжди у тісному зв'язку з двома іншими: імміграція (замість боротися з нею, допомагають Україні) та інфляція (яку спричинила допомога Україні).

Під «пов'язаними темами» я маю на увазі, що це важливі для самих американців, особливо з налаштуванням на ізоляціонізм, теми. Це теми, якими самі американці неминуче цікавляться, багато для кого вони є триґерними, для декого – наріжним каменем улюбленої теорії змови. І для цих тем є доволі органічно припасовані тези, націлені на формування дуже конкретної картини світу щодо України і Росії. Російська пропаганда акцентує на близькості політичних цінностей Трампа (і, відповідно, партії, яку він репрезентує) та самої Росії, котра, як і Трамп, бажає сильної Америки, а геть не бажає, щоб Америка тринькала свої гроші та знищувала свій військово-промисловий потенціал, допомагаючи паразитичній Україні.

Ще раз – Росія не вкидала ці теми в інфопростір. Росія знайшла американців, котрі готові були розкачувати ці теми і без грошей та просто їм заплатила. Іноді – до 100к доларів за єдине відео. І це лише одне з дуже, дуже багатьох щупалець їхньої пропаганди. Ці щупальця добре адаптуються до середовища, в якому доводиться діяти. І так, дуже часто це настільки вульгарна пропаганда, що з неї навіть сміятись не хочеться. Якщо ви знаєте, що перед вами пропаганда – а навіть в нас, із нашим досвідом, мільйони люду нерідко ведуться на подібної ж делікатности вкиди.

Тож чи випадає дивуватися, що тези, які вже були присутні на марґінесах консервативного середовища, зусиллями Росії перетворились на магістральні теми в деяких консервативних медіа і, зрештою, впливають на мейнстрим, особливо в безпроглядно токсичному середовищі команди Трампа? Мені здається, навпаки, першою ж думкою має бути, що Трамп інструменталізує зручні для себе тези, які в американський інфопростір саме для цього вкидає Росія.

Чи є помилка Зеленського в тому, що він поїхав на збройовий завод саме в Пенсильванії, одному зі swing states, і саме напередодні заяв Демократів про виділення нам додаткової допомоги? Я не дипломат, але мені здається, що суть якраз у тому, щоб забезпечити у swing states прихильність до України незалежно від того, хто переможе на виборах.

Чи використовують Демократи Україну як інструмент у передвиборній кампанії? Так, безперечно, було б дивно, якби не використовували. Просто це не те саме, що «втручання у вибори», що б там не заявляла команда Трампа. Але ж їм і байдуже на реальність, вони дбають лише про видимість. Але єдина сторона, яку в цій історії ми можемо підтримувати – це Україна. І цю Україну, так уже сталось, незалежно від наших електоральних поглядів, у США зараз представляє містер Зеленський. А скочуватись у внутрішню колотнечу про те, хто там що в українському політикумі не так зробив, опираючись при тім на думку російської пропаганди, тарґетованої на американців – ну це вже навіть не двох зайців одним махом для Росії та її пропагандистської машини. Це ніби ви стріляли в одного зайця, а другий здох просто від гуркоту. Нікому, крім Росії, ви критикою української влади в цьому конкретному випадку не допоможете.

Доповідь закінчив.

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Теги: інфляція росія вибори податки пропаганда війна гроші інформаційна війна політика Україна корупція

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Остап Українець

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