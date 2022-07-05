Нацрада з відновлення України готує зміни до Конституції

Совгиря: «Передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність»

Підгрупи Національної ради з відновлення України від наслідків війни працюють над змінами до поточного законодавства та до Конституції України. Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

«На даний час підгрупи Національної ради вже працюють над розробкою відповідних пропозицій змін до Конституції України, а також над розробкою Кодексу конституційного судочинства», – написала Совгиря.

Вона зазначила, що згідно з оприлюдненими планами щодо відновлення України у воєнний та післявоєнний періоди, першочерговим завданням у сфері конституційної юстиції є вирішення питання щодо добору суддів Конституційного Суду.

«Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного Суду не закінчуються. В короткостроковій перспективі передбачається запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законами, які визнаються Конституційним Судом як неконституційні в умовах воєнного стану – протягом трьох місяців після завершення воєнного стану. Також передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність, яка підлягатиме періодичному оприлюдненню», – зазначила нардепка.

За її словами, у середньостроковій та довгостроковій перспективі передбачається доопрацювати процедури притягнення суддів Конституційного Суду до дисциплінарної відповідальності; удосконалити процедури діяльності КС; порядок розгляду справ конституційного провадження; підвищити ефективність моніторингу дотримання суддями КС антикорупційного законодавства.

«Реалізація цих завдань передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України - протягом 2022-2026 років», – зазначила Совгиря.