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    Політика

    Нацрада з відновлення України готує зміни до Конституції

    Нацрада з відновлення України готує зміни до Конституції
    фото з відкритих джерел

    Совгиря: «Передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність»

    Підгрупи Національної ради з відновлення України від наслідків війни працюють над змінами до поточного законодавства та до Конституції України. Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

    «На даний час підгрупи Національної ради вже працюють над розробкою відповідних пропозицій змін до Конституції України, а також над розробкою Кодексу конституційного судочинства», – написала Совгиря.

    Вона зазначила, що згідно з оприлюдненими планами щодо відновлення України у воєнний та післявоєнний періоди, першочерговим завданням у сфері конституційної юстиції є вирішення питання щодо добору суддів Конституційного Суду.

    «Але на цьому заходи з реформи регулювання діяльності Конституційного Суду не закінчуються. В короткостроковій перспективі передбачається запровадити додатковий перехідний період для втрати чинності законами, які визнаються Конституційним Судом як неконституційні в умовах воєнного стану – протягом трьох місяців після завершення воєнного стану. Також передбачаються заходи з підвищення прозорості діяльності КСУ через розширення переліку інформації про його діяльність, яка підлягатиме періодичному оприлюдненню», – зазначила нардепка.

    За її словами, у середньостроковій та довгостроковій перспективі передбачається доопрацювати процедури притягнення суддів Конституційного Суду до дисциплінарної відповідальності; удосконалити процедури діяльності КС; порядок розгляду справ конституційного провадження; підвищити ефективність моніторингу дотримання суддями КС антикорупційного законодавства.

    «Реалізація цих завдань передбачає внесення змін як до поточного законодавства, так і до Конституції України - протягом 2022-2026 років», – зазначила Совгиря.

    Теги: росія окупанти війна Конституційний суд Україна окупація #stoprussia
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    Нацрада з відновлення України готує зміни до Конституції