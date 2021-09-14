Як протистояти «Газпрому». Український уряд дав поради європейцям

Герман Галущенко (ліворуч) і Андреас Файхт обговорили загрози реалізації проєкту «Північний потік – 2» та можливості запобігання їм

Галущенко закликав європейське співтовариство до спільних дій, які виявлятимуть повагу до законодавства ЄС

Сьогодні, 14 вересня, відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка та держсекретаря Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреаса Файхта.

Сторони обговорили загрози реалізації проєкту «Північний потік – 2» та можливості запобігання їм.

«Ми вважаємо проєкт «Північний потік – 2» основним ризиком для енергетичної безпеки в Європі. Це загрожує енергетичній незалежності багатьох країн Східної Європи та підриває безпеку України. Перенаправлення газових потоків створить дефіцит газу у низці європейських країн» – наголосив Герман Галущенко.

Українська газотранспортна система зараз є єдиним маршрутом, який не контролюється «Газпромом», проте вона недовантажена та має величезні резервні потужності (приблизно 70% або понад 100 млрд куб. м/ рік). Із врахуванням «Північного потоку», «Турецького потоку» та можливого запуску «Північного потоку – 2» для транзиту через Україну залишаться незначні обсяги (макс. 10-15 млрд куб. м/ рік). При цьому, зараз «Північний потік – 1» і «Турецький потік» працюють на 100%, але Європі не вистачає газу, і ціна на європейських ринках газу досягла максимуму за останні 13 років.

«Якщо транзитні обсяги недостатньо завантажені, українську ГТС доведеться оптимізувати для передачі близько 30 млрд куб. м газу тільки на внутрішньому ринку. ЄС втратить надійний, гнучкий та незалежний маршрут, і це надасть Росії ще більше важелів впливу на геополітику» – зазначив міністр енергетики.

За його словами, вихід із цієї ситуації – це спільні та рішучі дії європейського співтовариства, які виявлятимуть солідарність та повагу до європейського законодавства.

Під час зустрічі сторони обговорили також питання декарбонізації енергетичного сектору та синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E, що є пріоритетними напрямками роботи Міненерго.

«Об’єднання наших енергетичних ринків – єдине рішення, яке дасть змогу безпечного постачання енергії, стабільної та надійної роботи енергетичної системи та подальшого розвитку зеленої енергії, а також декарбонізації енергетичного сектору», – наголосив Герман Галущенко.

Синхронізація з європейською системою піде на користь не лише Україні. Це дозволить урізноманітнити шляхи постачання енергії, підвищити гнучкість та стійкість європейської енергетичної системи. Крім того, Україна може зіграти важливу роль у декарбонізації Європи, покращивши енергетичну суміш із її значною часткою зеленої енергії (переважно атомної, а також вітрової, сонячної та біогазу) та допомогти у вирішенні проблеми можливого дефіциту електроенергії в регіоні.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».