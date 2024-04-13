Головна Думки вголос Лана Зеркаль
search button user button menu button
Лана Зеркаль Радниця міністра енергетики України

Ракетні удари окупантів по енергетичній інфраструктурі. Як вирішувати проблему браку генерації, яку розбили росіяни?

glavcom.ua
Трипільська ТЕС до ракетного удару в ніч проти 11 березня 2024 року
фото: podrobnosti.ua

Нас має врятувати децентралізована генерація, але вона як бабак з анекдоту: «Ти його бачиш? Ні? А він є»

Російські удари по нашій генерації мають на меті знищення української вугільної електрогенерації, яку ми мали б вивести з експлуатації до 35-го року. Сьогодні це фактично відбувається через цинічні удари ракетами з Росії.

Як проходити пікові навантаження серпня та зиму – поки ніхто не знає. Скоріш за все нас чекає дефіцит потужності з усім, що з цього витікає (нам з вами треба перевіряти павер банки, а меріям – генератори для критичної інфраструктури).

А що на системному рівні – як вирішувати проблему браку генерації, яку розбили росіяни? На рівні заяв та декларацій нас має врятувати децентралізована генерація, але вона як бабак з анекдоту: «Ти його бачиш? Ні? А він є».

Проте будувати децентралізовану генерацію та когенерацію варто і потрібно, кілька сотень маленьких станцій замість кількох великих це насамперед забезпечення стійкості та підвищення рівня енергетичної безпеки.

Основне питання: чому ми досі не почали це будувати.

Частково відповіді є в аналітичному документі Ukraine Facility Platform.

Перше – боргова криза на ринку електроенергії. Ніхто не буде інвестувати в будівництво нових станцій, якщо гроші за електрику приходять через 14 місяців.

Друге – цінові обмеження на ринку. Ніхто не буде генерувати електрику собі в збиток, а маленькі станції економічно вигідні, коли продають електрику саме в пікові години.

Третє – чинна система пільг, яка захищає низькими тарифами всіх, а не тільки тих, хто цього потребує. Йдеться і про електрику і про газ, який використовують для генерації тепла та електрики на ТЕЦ та деяких ТЕС. Чи, скоріше, використовували, поки вони в нас були.

Саме тому в рамках Ukraine Facility Platform ми почали роботу саме з енергетики, з пошуку рецептів залучення інвестицій в децентралізовану генерацію в Україні. В документі, який ми сьогодні оприлюднили, є рецепти того, як створити умови для побудови десятків і сотень невеликих станцій, як це і пропонує робити національний оператор мережі.

Цей документ – результат кількох місяців обговорень з українським та міжнародним бізнесом, а також результат регулярних дискусій з місцевим самоврядуванням. Бо крім рецептів для політик, ми також готуємо прораховані проекти – де і яку генерацію будувати, скільки вона коштуватиме, яким громадам потрібна і коли повернуться інвестиції.

Звісно,  для побудови станцій рішень уряду та законів недостатньо. Потрібні гроші. Саме тому такі рекомендації та проекти мають лягати в Ukraine Plan – перелік пріоритетних реформ та проектів,  який ми подаємо в Європейську Комісію для отримання фінансування в 50 мільярдів.

Поки що там в розділі «енергетика» фокусуються на побудові атомних блоків та відновленні теплової генерації. І це не надто ефективний підхід, як ми зрозуміли сьогодні зранку.

Тому коли ви будете шукати відповідь на питання «чому в нас не будуються нові станції» – шукайте відповідь в Україні. Бо гроші для цього європейці готові давати і треба лише продумати, як створити умови для їх приходу. Або просто взяти наші рекомендації.

Читайте також: Україні не можна бити по російських НПЗ! Чи треба кидати каміння у міністра Остіна?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: енергетика війна реформа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни продовжують нищии ворога
Шалені втрати росіян. Про ситуацію на фронті та по війні загалом
10 квiтня, 15:45
20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог запускав із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська
Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, була пожежа: наслідки атаки дронів на Львівщину
9 квiтня, 09:12
Балицький став гауляйтером Запорізької області ще в травні 2022 року
Україна хоче конфіскувати майно гауляйтера Балицького
4 квiтня, 21:32
Столтенберг заявив, що Альянс постійно фіксує нарощування російської військової могутності
Столтенберг повідомив, чи готує Росія новий наступ
3 квiтня, 14:34
БпАК великої дальності «Сич» здатен подолати відстань до 200 кілометрів, знаходячись у повітрі понад дві годин і забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич» Волонтерська ініціатива
30 березня, 12:41
Українців на окупованих територіях одразу намагаються забрати в лави армії окупантів
Окупація. Паспортизація. Мобілізація. Смерть
23 березня, 08:51
Ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню
Авіація завдала ударів по 13 районах зосередження окупантів за останню добу – Генштаб
23 березня, 07:35
Уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні
Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
22 березня, 09:50
Доброволець легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський наголосив, що впершу чергу в Росії потрібно ліквідувати путінський режим
Російський добровольчий корпус повідомив головну мету своєї боротьби
21 березня, 20:50

Лана Зеркаль

Ракетні удари окупантів по енергетичній інфраструктурі. Як вирішувати проблему браку генерації, яку розбили росіяни?
Ракетні удари окупантів по енергетичній інфраструктурі. Як вирішувати проблему браку генерації, яку розбили росіяни?
Рішення Міжнародного суду ООН – серйозні проблеми міжнародного права у сучасних умовах
Рішення Міжнародного суду ООН – серйозні проблеми міжнародного права у сучасних умовах
Країни G7 оголосили полювання на священну корову росіян
Країни G7 оголосили полювання на священну корову росіян
Росія винна $5 млрд «Нафтогазу». Тепер мʼяч на нашій половині
Росія винна $5 млрд «Нафтогазу». Тепер мʼяч на нашій половині
Путін визнав, що санкції працюють
Путін визнав, що санкції працюють
Енергетики стали героями сьогодення
Енергетики стали героями сьогодення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
307K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
149K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
52K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
36K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
8574
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
6826
Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT

Новини

Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Вчора, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua