Окупація. Паспортизація. Мобілізація. Смерть

Росія насильницькими методами заганяє мешканців окупованих територій в якості гарматного м’яса у своє військо

У назві звична схема «асвабадітєлєй». А ще у контракті проміжна участь у постановочних виборах. Очевидців окупації лишитися не має. Тому Росія в промислових масштабах утилізує мешканців окупованих територій, а також своїх громадян, які побачили справжню Україну.

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Примусова мобілізація мирного населення на окупованих територіях, чи навіть залучення цивільних людей до організації військових операцій прямо заборонені статтею 51 четвертої Женевської конвенції 1949 року.

Стаття 8 Римського статуту прямо визначає примус громадян протилежної сторони до участі у військових діях проти їхньої власної країни, навіть якщо вони перебували на службі воюючої сторони до початку війни, воєнним злочином.

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Навіть добровільна участь у війні на боці ворога розглядається як участь у терористичній групі чи терористичній організації, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації є кримінальним правопорушенням.

Однак це не зупиняє Росію масово насильницькими методами заганяти мешканців окупованих територій в якості гарматного м’яса у своє військо.

При чому імперія користується століттями напрацьованою в результаті колоніальної загарбницької політики схемою.

Спершу Росія залучає до себе добровільних колаборантів. Жорстко придушує активний спротив окупації, витискає з окупованих територій тих, хто не згодний і не зачіпає «пасивну більшість». При цьому щоразу у першій фазі окупації більшість мешканців окупованих територій мають значно вищий рівень соціальних та економічних прав, ніж, приміром, на іншій території імперії.

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Так було і з окупованими територіями Луганщини і Донеччини з 2014 до 2022 року. У першій фазі до військових функцій із місцевих залучали «добровольців» з числа проросійських колаборантів.

При чому охочих було не так багато. За свідченнями одного з мешканців чоловічого робітничого гуртожитку працівників однієї з шахт міста Донецька, улітку 2014 року з майже півтисячі мешканців воювати за так звану ДНР зголосилися аж двоє і то, виконували допоміжну функцію чергування на блокпостах і патрулювання в місті.

Ще одним із мотивів залучення до колаборантської та терористичної діяльності були економічні мотиви.

Однак з літа 2019 року окупанти почали схиляти мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів. Їх власникам пропонувалися додаткові привілеї, а тих, хто категорично їх відмовлявся брати, чекали обмеження і дискримінація, приміром у оформленні майнових прав, отримання соціальних послуг.

Далі паспортизованих чоловіків змушували стати на військовий облік.

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Паспорти – це участь у виборах. А участь у виборах з намальованими гіперцифрами за провладну партію чи кандидата означали лояльність до окупаційної влади.

Для чого це робилося, стало очевидно напередодні широкомасштабного російського вторгнення.

18 лютого 2022 року представники окупаційної влади очільники колаборантів з ДНР і ЛНР синхронно оголосили заяву про «масштабну евакуацію мешканців у Росію» під приводом того, що Україна нібито збирається перейти в наступ у найближчий час.

Паралельно було оголошено про загальну мобілізацію з закликом до чоловіків у запасі прибути в військкомати, закривши будь-яку можливість фізичного виїзду за межі окупованих територій.

Бажаючих воювати багато не було.

До оголошеної евакуації, проте, допустили не усіх жителів ОРДЛО. Чоловікам призовного віку від 18 до 55 років було заборонено покидати окуповані території. Їх знімали з рейсів і направляли в військкомати. Всім прислали офіційні повістки. Змоги ухилитися від мобілізації практично не було.

Мобілізацією займалися не військкомати, а «міністерство державної безпеки». Разом з військовими вони оточували кожен мікрорайон. Проводили поквартирний огляд. Всіх чоловіків забирали на пересильний пункт.

Російські окупанти забирали всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку, багатодітних батьків та навіть неповнолітніх. Облави відбувалися просто на вулицях. Бували випадки, коли збирали зборів працівників трудових колективів і прямо на них масово примусово забирали на війну, як це сталося на одному з комбінатів так званої ЛНР, де одночасно забрали 400 робітників.

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Насильно мобілізували студентів вишів на окупованих територіях.

В окупованому Донецьку обманом мобілізували в лави підконтрольної РФ «армії ДНР» музикантів місцевої філармонії. Їх відправили під Маріуполь. Відомо, що частина з них загинула майже відразу, серед них зокрема відомий джазмен Микола Звягінцев.

Про це розповідав журналіст Денис Казанський.

За словами Казанського, музикантів філармонії запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ. А на місці оголосили, що вони будуть негайно відправлені на фронт. Згодом музикантів без будь-якої підготовки кинули під Маріуполь, де використовували фактично як приманку для виявлення вогневих точок захисників міста.

За таких умов більшість музикантів загинула практично одразу. Їх кинули на першу лінію бою.

За даними місцевих жителів, з філармонії обманом насильно відправили на фронт 55 музикантів.

Цей випадок не поодинокий. Так само бойовики «ДНР» вчинили й з іншими артистами – з Донецької опери та цирку.

Загалом понад сто тисяч мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей були примусово мобілізовані в окупаційну армію протягом 2022-2023 років. Практично без жодної підготовки їх було кинуто як гарматне м’ясо у перші хвилі м’ясних штурмів.

Російська тактика передбачає можливість масової загибелі перших хвиль своїх атакуючих, переважно «мобіків», з метою виявлення вогневих точок української армії і подальшого залучення більш професійних формувань. Діють за принципом «не свої – не шкода». Тим паче, що Путін, як і Сталін, вважає злочинцями усіх чоловіків, що жили на території української держави і не побігли з квітами зустрічати російських «асвабадітєлєй» навесні 2014 року.

З мобілізованих у 2022-2023 роках практично не залишилося неушкоджених, більшість загинули і отримали важкі поранення в м’ясних штурмах.

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До березня 2024 року ситуація на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей була істотно іншою.

Там, як і у першій фазі окупації ОРДЛО, місцевий загал одразу не зачіпали.

Спершу мешканців окупованих районів насильно паспортизували.

Після чого всі дані чоловіків призовного віку передали до пунктів комплектування і фактично відразу вписали членами загону так званої територіальної оборони в конкретному населеному пункті.

При чому призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини колаборант Володимир Сальдо влітку 2022 року заявляв, що мобілізація у регіоні не планується. За його словами, місцеві жителі начебто добровільно долучаються до лав російської армії або інших військових формувань.

Після постановочного голосування на так званих виборах Путіна 15-17 березня, де за Путіна на Херсонщині намалювали вище середнього результату по країні (понад 88%) та на окупованій Запоріжчині (понад 92%) панькатися з місцевими уже не будуть.

Необхідно терміново поповнювати колосальні втрати, отримані під час так званого зимового м’ясного наступу, коли воювали не вмінням, а числом.

Те, що на тимчасово окупованих територіях росіяни займаються прихованою мобілізацією місцевих жителів, повідомляли у Центрі національного спротиву (ЦНС).

«Мобілізація відбувається приховано при отриманні паспорта РФ. Формально всі мобілізовані є добровольцями. Водночас, відмовитися від укладання неможливо», – зазначають у ЦНС.

Наразі Путін вже успішно утилізував більшість мобілізованих із окупованих територій Донецької і Луганської областей, тому набрати ще «м’яса» із близько півмільйона українців на окупованій території Херсонщини і приблизно 350 тисяч Запоріжчини – це необхідність і реальний план окупантів, який будуть намагатися реалізовувати вже найближчим часом. І панькатися тут будуть ще менше, ніж на Донбасі. Переважно український етнічний склад, історія активного спротиву окупантам в лютому та на початку весни 2022 року, штовхає російську владу ще до одного жахливого воєнного злочину, на який мовчки заплющує очі міжнародна спільнота і всі «миротворці» від Пекіну до Ватикану.

Погнати на убій українців окупованих територій, як зробив Сталін із білосвитниками у 1943 році, – реальний зловісний план Путіна з утилізації населення окупованих територій. Бо Путін нічого і нікого не звільняє, лише знищує…