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Україна хоче конфіскувати майно гауляйтера Балицького

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна хоче конфіскувати майно гауляйтера Балицького
Балицький став гауляйтером Запорізької області ще в травні 2022 року
фото з відкритих джерел

Мін'юст запустив процес конфіскації активів зрадника Балицького і його родини

Міністерство юстиції України запустило процес конфіскації майна, призначеного Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євгена Балицького і членів його родини. Про це повідомила пресслужба міністерства.

«3 квітня 2024 року Мінʼюст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування до Балицького Євгена Віталійовича, Балицького Віталія Броніславовича та Балицького Олександра Євгеновича санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», – йдеться у повідомленні.

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Євген Балицький займався зокрема організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їх нерухомого майна, а також поширює в медіа проросійську пропаганду.

За даними Мін'юсту, батько гауляйтера надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств збройним силам РФ для виготовлення та ремонту озброєння, а син вступив у проросійське воєнізоване угруповання і бере активну участь на боці РФ проти Збройних сил України.

Нагадаємо, очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми.

До слова, про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня 2022 року. Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

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Теги: колабораціонізм Запорізька область війна Міністерство юстиції

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