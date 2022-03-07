Росія не змінить своєї суті навіть після поразки

Європа вже розуміє небезпеку дешевого російського газу

Це все були не жарти. Коли ми казали, що Росія – це TerroRussia. Коли ми казали, що Росія вважає енергетику своєю зброєю. Коли ми казали, що енергетика недарма є частиною безпекової доктрини Російської Федерації. Коли ми казали, що гроші з енергетичних потоків треба Росії не тільки для побудови розкішних яхт, але і для того, щоб змінити Європу.

24 лютого це стало очевидно. Тієї ночі це стало очевидно навіть тим, хто все одно закривав очі. Обстріл атомної станції для того, щоб залякати і закріпитися – це квінтесенція всієї енергетичної політики Росії.

Після нашої перемоги вона не зміниться. Змінитися має Європа, яка починає прозрівати. Уже навіть в Німеччині розуміють, що гроші за газ – це ракети націлені на єпропейців. Уже в Європі розуміють, що російська нафта токсична. Уже ні для кого не секрет, що Російська Федерація не веде енеретичний бізнес. Вона веде енергетичні війни.

Наше завдання сьогодні – перемогти у війні. Наше завдання завтра – зробити так, щоб про війну не забули. Це сьогодні ми маємо заяви МАГАТЕ і розуміння ситуації з боку бізнесу, який в Росії просто націоналізовують.

Завтра вилізуть ті, хто повертатиме ситуацію назад. Тому наше завдання – також документувати використання енергетики в якості зброї.

А тепер що можна зробити реалістично. Енергетичні активи – це зброя. Зброю конфісковують. Ми можемо і маємо вимагати повної конфіскації всіх енергетичних активів Російської Федерації в світі. Ми можемо і маємо використати ці активи для того, щоб збільшити фонд відбудови України.

Російський енергетичний актив іде .... ні, не туди. Він іде з молотка.

Джерело: блог Олени Зеркаль

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