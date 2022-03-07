Путінські посланці розчаровані: Україна не йде на жодні поступки

7 березня у Біловезькій Пущі відбувся третій раунд переговорів між Україною та країною-агресоркою

Дата нового раунду переговорів не називається

Представники країни-агресорки скаржаться, що їхні очікування від переговорів з Україною щодо припинення війни не справдилися. Про це заявив голова російської делегації, помічник Путіна Володимир Мединський.

«Говорити про щось позитивне (у політичному та військовому плані) поки що зарано. Ми приїхали з великим набором письмових документів, взяли конкретні договори, проекти, пропозиції, і сподівалися, що сьогодні щодо тих пунктів, про які домовилися принципово, можна буде підписати хоча б протокол. Але українська сторона взяла документи додому та сказала, що ми повернемося до питання на наступній зустрічі. Скажу чесно, що наші очікування переговорів не справдилися. Сподіваємося, що наступного разу зробимо суттєвіший крок уперед», – сказав Мединський.

За його словами, питання гуманітарних коридорів сьогодні обговорювали дуже довго. Проте, що суттєвих проривів зустріч не принесла.

Переговори будуть продовжені.

Про дату нового раунду не повідомляється.

Як повідомлялося, близько 20 години 7 березня у Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоля, є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.



