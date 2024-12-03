Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий розповів про внутрішнє життя Третьої штурмової бригади

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військовий розповів про внутрішнє життя Третьої штурмової бригади
Семен Семків розповів про свою бригаду
фото: скріншот з відео

«Барбер» розповів, що більшість військових у бригаді – це люди, які чітко розуміють, куди вони прийшли та для чого

Третя окрема штурмова бригада – це зріз українського суспільства, де зібралися представники різних професій та регіонів. Її основою є люди, для яких пріоритетно захищати Україну. Про це розповів командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен «Барбер» Семків в інтерв'ю «24 каналу».

«Не просто так кажуть, мовляв, вривайтеся до нас, будемо «двіжувати». От скільки я там перебуваю, скільки я проходжу службу і воюю в складі цієї доблесної бригади, ніколи у нас не було такої історії, що нам давали завдання, а ми відмовлялися його виконувати, чи не хотіли йти, чи ще щось. Хлопці завжди весело кажуть, мовляв, та давайте зробимо, що тут такого?», – розповів військовий.

«Барбер» зауважує, що попри те, що деякі їх завдання були доволі тяжкими, військові не падали духом, завжди хотіли показати результат.

«Чому так? На мою суб'єктивну думку, це, мабуть, такий елемент доброї волі людей, тобто добровольців, які розуміють, для чого вони прийшли. Згадуючи 2022 рік, ми там зібралися всі різні: хтось м'ясник, хтось барбер, хтось автомеханік. Думали, зараз швиденько наваляємо і по домах займатися своїми справами. Та трохи затягнулося все, але ми справляємося», – наголосив Семків.

Військовий зазначає, що велика кількість важких боїв, яка є на рахунку 3 ОШБр – це заслуга солдатів, сержантського складу, командирів на низових рівнях.

«Мабуть, найкращий зріз суспільства, який є, це навіть не стільки армія, як війна. Саме війна, яка об'єднує, змушує тебе ставати пліч-о-пліч, тому що як інакше? І Третя штурмова не виняток, це так само зріз суспільства. Ми є різні, ми з різних регіонів. Є, безумовно, люди, які є російськомовними, але за потреби вони переходять на українську. Є люди з західної частини України – наддніпрянці, галичани, буковинці, – але ми всі робимо одну справу», – розповів командир.

За словами «Барбера», більшість військових у бригаді – це люди, які чітко розуміють, куди вони прийшли і для чого: «Я уточню, чому більшість, а не всі – тому що, коли ми стали бригадою, в нас теж з'явилася така історія, як мобілізація. Люди, які до нас потрапляють по мобілізації, не завжди стандартно хочуть цього».

Семен Семків зауважив, що з часом такі військові адаптуються в бригаді, приєднуються до колективу та набувають бойового досвіду. Вони поступово починають розуміти, що знаходяться тут не випадково.

«Ми зібралися не тому, що нам більше немає чого робити вдома. Та ні, ми всі хочемо додому. У нас всіх є сім'ї, ми всі сумуємо, але у нас є певна пріоритетність і розуміння цієї пріоритетності», – наголосив військовий.

Нагадаємо, що Третій штурмовій вистачає людей, щоб не тільки підтримувати чисельний склад, але й постійно його збільшувати. У бригаді найменша серед інших підрозділів кількість випадків СЗЧ (самовільного залишення частини). Про це повідомив полковник Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна українці військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп спочатку буде йти в руслі плану AFPI, поставивши певні свої ультимативні речі перед Україною
Що стоїть за мирними ініціативами Трампа
10 листопада, 16:34
У Бердянську окупанти шукають партизанів
Росіяни у порту Бердянська шукали навідників та партизанів – Центр нацспротиву
4 листопада, 06:14
Сили Оборони України відновили положення у Дружбі
ЗСУ мають успіхи в одному з населених пунктів Донеччини: мапи DeepState
4 листопада, 08:48
Затримання колаборанта на Харківщині після деокупації
Анатомія зради. Найсвіжіші вироки та історії громадян, обвинувачених у роботі на Росію Війна і право
18 листопада, 20:00
Першочергово Південна Корея обіцяє надавати оборонне озброєння
Південна Корея ймовірно напряму постачатиме зброю Україні
7 листопада, 13:19
Зеленський сьогодні зустрінеться з прем’єркою Данії, яка приїхала в Україну
Зеленський сьогодні зустрінеться з прем’єркою Данії, яка приїхала в Україну
19 листопада, 13:59
У словнику Грінченка (1909) є тільки «добри‌вечір», «добри‌день» і «добри‌досвіток», каже мовознавиця
«Добрий ранок» чи «Доброго ранку»? Мовознавиця розвінчала правило, яке роками нав'язували українцям
24 листопада, 15:06
Міністр оборони України Рустем Умеров (ліворуч) прибуває до будівлі Міноборони в Сеулі 27 листопада 2024 року для переговорів зі своїм колегою Південної Кореї Кім Йон Хюном
Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР
27 листопада, 18:45
Внаслідок атаки загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали
Нічна атака дронів на Тернопільщину: рятувальники показали наслідки
Вчора, 08:03

Суспільство

Військовий розповів про внутрішнє життя Третьої штурмової бригади
Військовий розповів про внутрішнє життя Третьої штурмової бригади
На фронті загинув «азовець» зі Львівщини. Згадаймо Степана Білого
На фронті загинув «азовець» зі Львівщини. Згадаймо Степана Білого
У Маріуполі рівень питної води у Старокримському водосховищі критично знизився
У Маріуполі рівень питної води у Старокримському водосховищі критично знизився
Міністерство освіти назвало категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон
Міністерство освіти назвало категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон
Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату
Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату
Зимовий відпочинок: куди їдуть українці та як змінились ціни
Зимовий відпочинок: куди їдуть українці та як змінились ціни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
28K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
20K
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
5998
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3008
Сирський анонсував зміни у підготовці військових офіцерів

Новини

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua