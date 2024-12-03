Військовий розповів про внутрішнє життя Третьої штурмової бригади

«Барбер» розповів, що більшість військових у бригаді – це люди, які чітко розуміють, куди вони прийшли та для чого

Третя окрема штурмова бригада – це зріз українського суспільства, де зібралися представники різних професій та регіонів. Її основою є люди, для яких пріоритетно захищати Україну. Про це розповів командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен «Барбер» Семків в інтерв'ю «24 каналу».

«Не просто так кажуть, мовляв, вривайтеся до нас, будемо «двіжувати». От скільки я там перебуваю, скільки я проходжу службу і воюю в складі цієї доблесної бригади, ніколи у нас не було такої історії, що нам давали завдання, а ми відмовлялися його виконувати, чи не хотіли йти, чи ще щось. Хлопці завжди весело кажуть, мовляв, та давайте зробимо, що тут такого?», – розповів військовий.

«Барбер» зауважує, що попри те, що деякі їх завдання були доволі тяжкими, військові не падали духом, завжди хотіли показати результат.

«Чому так? На мою суб'єктивну думку, це, мабуть, такий елемент доброї волі людей, тобто добровольців, які розуміють, для чого вони прийшли. Згадуючи 2022 рік, ми там зібралися всі різні: хтось м'ясник, хтось барбер, хтось автомеханік. Думали, зараз швиденько наваляємо і по домах займатися своїми справами. Та трохи затягнулося все, але ми справляємося», – наголосив Семків.

Військовий зазначає, що велика кількість важких боїв, яка є на рахунку 3 ОШБр – це заслуга солдатів, сержантського складу, командирів на низових рівнях.

«Мабуть, найкращий зріз суспільства, який є, це навіть не стільки армія, як війна. Саме війна, яка об'єднує, змушує тебе ставати пліч-о-пліч, тому що як інакше? І Третя штурмова не виняток, це так само зріз суспільства. Ми є різні, ми з різних регіонів. Є, безумовно, люди, які є російськомовними, але за потреби вони переходять на українську. Є люди з західної частини України – наддніпрянці, галичани, буковинці, – але ми всі робимо одну справу», – розповів командир.

За словами «Барбера», більшість військових у бригаді – це люди, які чітко розуміють, куди вони прийшли і для чого: «Я уточню, чому більшість, а не всі – тому що, коли ми стали бригадою, в нас теж з'явилася така історія, як мобілізація. Люди, які до нас потрапляють по мобілізації, не завжди стандартно хочуть цього».

Семен Семків зауважив, що з часом такі військові адаптуються в бригаді, приєднуються до колективу та набувають бойового досвіду. Вони поступово починають розуміти, що знаходяться тут не випадково.

«Ми зібралися не тому, що нам більше немає чого робити вдома. Та ні, ми всі хочемо додому. У нас всіх є сім'ї, ми всі сумуємо, але у нас є певна пріоритетність і розуміння цієї пріоритетності», – наголосив військовий.

Нагадаємо, що Третій штурмовій вистачає людей, щоб не тільки підтримувати чисельний склад, але й постійно його збільшувати. У бригаді найменша серед інших підрозділів кількість випадків СЗЧ (самовільного залишення частини). Про це повідомив полковник Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади.