«Це скринька Пандори»: Зеленський прокоментував контакт Шольца і Путіна

Президент України вважає, о спілкування з аолітичними лідерами світу ще саме те, чого Путін давно хоче

Президент України переконаний, що «Мінська-3» не буде – Україні потрібен реальний мир»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував першу за два роки телефонну розмову концлера Німеччини Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна.

У своєму традиційному вечірньому зверненні в п’ятницю, 15 листопада, президент України зазначив, що канцлер Шольц казав йому про своє бажання подзвонити Путіну.

«Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», - зазначив Зеленський.

Президент України вважає, це саме те, що Путін давно хоче, йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив.

«Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни», - додав Зеленський.

Однак, президент України переконаний, що «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир». І додає: «Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти».

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля. Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною. Олаф Шольц повідомив, що під час розмови з Путіним закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Зазначається, що ця розмова стане першим прямим спілкуванням між лідерами за майже два роки.

Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.