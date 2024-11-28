«Будуть знищені»: Маск передбачив особливість воєн майбутнього

Маск: пілотована авіація перестане існувати у війнах майбутнього

Пілотована авіація не зможе існувати в умовах воєн майбутнього. Про це заявив американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск у соціальній мережі X. На його думку, на той час головною бойовою силою будуть дрони та ракети.

«Майбутні війни будуть пов'язані з дронами та гіперзвуковими ракетами. Винищувачі, які пілотуються людьми, будуть знищені дуже швидко», – зазначив він.

Раніше Маск повідомив, що винищувачі F-35 виявилися невдалими через завищені вимоги, які пред'являлися до їхньої розробки. На думку підприємця, військові літаки, що пілотуються, вже не актуальні, на зміну їм приходять безпілотники.

До слова, статки Ілона Маска сягнули майже $350 млрд після виборів президента США. Це перевищує його попередній рекорд, встановлений у листопаді 2021 року, коли статки засновника Tesla перевищили 340 млрд доларів.