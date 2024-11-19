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Експосол США пояснив, чому удари Atacms по Росії будуть менш ефективними, ніж очікувалося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Експосол США пояснив, чому удари Atacms по Росії будуть менш ефективними, ніж очікувалося
Джон Гербст переконаний: адміністрація Трампа має надати Україні щось більш просунуте, ніж Atacms
фото: AP

Кілька місяців тому Москва вивела багато своїх логістичних центрів і більшу частину стратегічної авіації за межі зони дії Atacms

Адміністрація Байдена нарешті дозволила Україні використовувати ракети великої дальності Atacms проти військових цілей у Росії. Це позитивний крок, але він зроблений із запізненням, що знижує його ефективність. Про це заявив колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради США Джон Гербст у колонці для Atlantic Council.

«Кілька місяців тому Москва вивела багато своїх логістичних центрів і більшу частину стратегічної авіації за межі зони дії Atacms. Якби Білий дім дозволив використовувати цю зброю проти цілей у Росії з моменту її отримання Україною, тоді збиток для російської армії був би набагато більшим», – пояснив Гербст.

Попри це, рішення все одно вітається. За словами експосла, ракети Atacms стануть у нагоді у відповідь на останню ескалацію Москви – введення у війну до десяти тисяч північнокорейських військ. На додаток до багатомісячних спроб Москви захопити східноукраїнський логістичний центр Покровськ, триває інший, більш інтенсивний контрнаступ ворога в Курській області Росії. У цьому контрнаступі беруть участь близько п'ятдесяти тисяч російських і північнокорейських військ. Atacms і французькі та британські ракети великої дальності, які тепер можна використовувати проти цілей у Росії, значно ускладнять логістику ворога.

«Оскільки нова адміністрація Дональда Трампа говорить про мирні переговори, ймовірно, на основі припинення вогню, російський диктатор Володимир Путін відчайдушно хоче повернути всі окуповані території Росії. Західна зброя великої дальності може значно ускладнити це для нього. Це посилить вплив Києва на майбутні переговори», – вважає директор Євразійського центру Атлантичної ради США.

Крім того, він нагадав, що рішення Байдена означає, що нова адміністрація Трампа в будь-якому випадку має надати Україні щось більш просунуте, ніж Atacms. Гербст називає це розумним кроком, оскільки Atacms – це стара військова технологія. І, незважаючи на те, що їх публічно описують як «дальні», ці ракети літають лише на відстані близько 290 км. Сполучені Штати, на думку експосла, повинні надати Україні просунутіші ракети великої дальності, такі як Tomahawk.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю. Цю інформацію підтвердив помічник держсекретаря США Браян Ніколс.

До слова, сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

Раніше New York Times із посиланням на американських посадовців писало: президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

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Теги: росія США війна Україна Джон Гербст ракета

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