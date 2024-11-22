Чи запустить Путін «Орєшнік» по Києву? Колишній головний військовий прокурор України відповів

Колись росіяни лякали українців ракетами «Калібр», «Кинджал» та «Циркон», але нині їх усіх може збивати наша ППО

Росія не запустить по Києву новітню ракету середньої дальності «Орєшнік», оскільки є велика ймовірність, що її зіб'ють, і тоді вскриється ще одна брехня про російську «суперракету». Таку думку висловив колишній головний військовий прокурор України, генерал-майор юстиції запасу Віктор Чумак на своїй сторінці у фейсбуці.

«Ми ж памʼятаємо, що спочатку і «Калібри» були незбиваємі. І «Кинджали» з «Цирконами» «аналоговнєт» теж були незбиваємі. Тепер ось Орєшнік-гіперсуперпупер. Так от по Києву вони його не запустять. Бо якщо патріоти (системи ППО Patriot, – «Главком») його зібʼють, а вірогідність такого є високою, то лопне ще один міф і вскриється ще одна брехня – межконтінентальнобалістична!», – запевнив Чумак.

скриншот допису Віктора Чумака

Нагадаємо, що 21 листопада Росія завдала удару України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кєдр». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше видання Financial Times писало, що 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 «Рубіж», а не середньої дальності «Орєшнік».

Перед цим очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.