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«Ми з цим розберемося»: Трамп вкотре заявив про закінчення війни в Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Ми з цим розберемося»: Трамп вкотре заявив про закінчення війни в Україні
Трамп зробив заяву щодо припинення війни
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп знову заявив, що хоче припинити війну між Україною та Росією

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN.

Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити.

«Ми докладемо великих зусиль, щоб працювати з Росією та Україною. Це повинно закінчитися, війна між Росією та Україною повинна припинитися», – сказав Трамп.

Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: податки війна путін Дональд Трамп Анджей Дуда фінансування Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон конфлікт

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