Путін взявся лякати членів ОДКБ страшними «епідеміями», які готують США

Путін налякав колег по ОДКБ, що США нібито створили біолабораторії в Україні не тільки проти Росії, а і проти усіх членів організації

Президент Росії на саміті ОДКБ згадав про фейкові біолабораторії, які нібито готують зброю проти РФ

Володимир Путін, виступаючи перед колегами – лідерами країн ОДКБ, заявив про те, що США намагається створити біологічну зброю проти Росії. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Путін наголосив, що «десятки спеціалізованих біолабораторій» створені Пентагоном «в нашому спільному регіоні», натякнувши, що загроза від цих лабораторій може надходити не тільки Росії, а й іншим учасникам Організації договору про колективну безпеку.

За словами президента РФ, ці біолабораторії збирають біологічні матеріали і вивчають їх для того, аби навчитися розповсюджувати серед росіян віруси та небезпечні хвороби.

Більш того, Володимир Путін заявив, що Росія начебто може довести існування цих об’єктів. «Під час спецоперації (так російська влада називає розпочату нею повномасштабну війну – ред.) в Україні отримані документальні докази того, що в безпосередній близькості від наших кордонів, по суті, створювалися компоненти біологічної зброї, порушуючи Конвенцію про заборону біологічної та токсинної зброї, відпрацьовувалися можливі методики та механізми дестабілізації епідемічної обстановки на пострадянському просторі», – зазначив президент Росії.

Відповіддю на цю інформацію, на думку Путіна, має стати створення у рамках ОДКБ профільної ради.

Нагадаємо, що ще у березні Путін заявляв про американські біолабораторії на території України, які начебто проводили експерименти із зразками коронавірусу, сибірської язви, холери, африканської чуми свиней та інших смертельних захворювань.

Пізніше російські пропагандисти народили новий фейк – нібито ці лабораторії фінансував син президента США Хантер Байден.