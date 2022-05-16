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    Фірмовий знак російської армії. Журналіст розказав, що його здивувало в поведінці окупантів

    Фірмовий знак російської армії. Журналіст розказав, що його здивувало в поведінці окупантів

    У одному із сіл Броварського району окупанти розстріляли майже півсотні чоловіків

    Відомий український журналіст Віталій Сич розповів про те, як російські окупанти спаплюжили його будинок у одному із сіл Київщини. Про це головний редактор видання НВ написав на Facebook.

    Сич зазначив, що рашисти повністю обшукали його будинок, але нічого вартісного не знайшли. Журналіст знайшов у власному будинку купу недопалків, а у багатьох сусідів окупанти залишили «фірмовий знак російської армії» - людські екскременти на підлозі у вітальні.

    «Одна річ, яку ми всі не можемо зрозуміти, – написав Сич. – Здавалося б, зручніше просто сходити у вбиральню, там є унітаз».

    На думку журналіста, «це щось неосяжне, частина ДНК, так саме робили росіяни у Фінляндії в 1940-х». Можливо, вони таким чином показують своє найбільше досягнення за останні 200 років, зіронізував головред НВ.

    Віталій Сич розповів, що у його селі окупанти за місяць перебування убили одну людину, а у сусідній Богданівці – розстріляли більше 40 чоловіків. «Світ знає Бучу та Ірпінь, та ще дізнається десятки назв інших сіл та містечок», – упевнений журналіст.

    Нагадаємо, що будинок відомої телеведучої Анни Панової у Київській області російські окупанти взагалі зруйнували.

    А будинок відомого телеведучого і продюсера Ігоря Кондратюка окупанти обстріляли в день народження телеведучого.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Фірмовий знак російської армії. Журналіст розказав, що його здивувало в поведінці окупантів